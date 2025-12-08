Цікава локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.

Який напрямок варто обрати для відпочинку з сім'єю?

Маврикій виявився ідеальною локацією для сімейної подорожі: від плавання з дельфінами до пригод у джунглях. Острів дарує комфортний "зимовий" клімат із температурою близько + 20 градусів, тож шанс зустріти морських мешканців у міжсезоння лише зростає.

Маврикій / фото TripAdvisor

Для любителів активного відпочинку є парк Vallé Advenature з найдовшим зиплайном Маврикія та підвісним мостом. Тут же можна побачити унікальний "пагорб 23 кольорів" та познайомитися з гігантськими черепахами в природному парку Ла Ваніль.

А у природному парку Ла Ваніль можна побачити справжніх гігантів – черепах, яким інколи більше 100 років. Вони вільно гуляють територією, підпускають людей дуже близько й виглядають як кадр із доісторичного фільму.

Хоч Маврикій невеликий, кухня тут максимально різноманітна: суміш індійських, африканських, французьких і паназіатських впливів. У ресторанах подають червоного тунця з полуничним гаспачо й клейким рисом, лок лак, свіжі суші, індійські карі, роті й морепродукти з локальними спеціями.

Пляж Ле Морн / фото TripAdvisor

Також варто відвідати чарівний пляж Ле Морн, пише TripAdvisor. Він один із найпопулярніших пляжів Маврикія завдяки поєднанню спокійної лагуни та величної гори Le Morne Brabant, яка формує неповторний силует над океаном.

Я побував на кількох пляжах на південному заході, і цей виявився найкрасивішим – справжній острівець спокою,

– пише відгук Koralina.

