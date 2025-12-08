Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Що відомо про найдовший авіарейс світу?

Найдовший комерційний політ у світі тепер триває 29 годин і охоплює майже 20 000 кілометрів. Новий рекорд встановила China Eastern Airlines, запустивши маршрут, який займає більше ніж добу.

Новий та найдовший рейс світу авіакомпанії China Eastern Airlines / фото Newsweek

Рейс стартував 4 грудня 2025 року: літак вилітає з Шанхаю та прямує до Буенос-Айреса, роблячи двогодинну зупинку в Окленді, де змінюють екіпаж і дозаправляють літак. Святкування відбулися як у пункті вильоту, так і в місці прибуття.

На маршруті використовують трикласний Boeing 777-300ER на 316 місць – це найбільший за місткістю літак у флоті China Eastern. Попри це, салон не такий щільний, як у деяких 777 від Air France. Модель також має велику вантажопідйомність, що стане важливою для цього нового маршруту, пише Simple Flying.



Як виглядає шлях на карті / фото Simple Flying

Для багатьох пасажирів такий довгий переліт може здатися виснажливим, але дехто все одно обирає прямий маршрут, щоб уникнути пересадок, які іноді займають до двох днів.

У China Eastern зазначили, що новий маршрут заповнює прогалину в авіасполученні між Шанхаєм і великими містами Південної Америки. Він створює новий "південний коридор", який поєднує два протилежні кінці Тихого океану та змінює авіаперевезення між трьома континентами.

Раніше рекорд найдовшого безперервного рейсу належав Singapore Airlines (19 годин між Нью-Йорком і Сінгапуром). Австралійська Qantas також планує запустити свій 22-годинний маршрут Сідней – Лондон у 2027 році.

