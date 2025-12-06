Корисна тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.
Як перестати боятись авіаперельотів?
Мільйони людей бояться літати, адже страх турбулентності і польоту може перетворити відпустку на стрес. Журналістка та мандрівниця Емі Джонс теж відчувала цей страх, аж поки не відкрила для себе кілька простих методів.
Однією з головних порад став вірусний у тіктоці: уявити літак як серветку, що плаває в желе, і турбулентність, як легкі поштовхи. Це допомагає зрозуміти, що літак "не впаде" і контролювати тривогу.
Крім цього, Емі радить:
- Дихати спокійно і не затримувати повітря під час турбулентності.
- Використовувати візуальні або тактильні "якоря", які заспокоюють під час польоту.
- Зосереджуватися на позитивних образах та музичному супроводі, щоб відволіктися від страху.
Також користувачі на Reddit поділились своїми особистими порадами:
- Візьміть контроль над ситуацією, продумайте дрібниці: зручний одяг, улюблені напої та закуски, фільми, ковдру, шумопоглинаючі навушники, маску для очей. Це створює відчуття контролю і відволікає від тривожних думок.
- Глибоке дихання та медитація: використовуйте техніки керованого дихання або спеціальні аудіо для польоту, щоб заспокоїти нерви.
- Якщо можливо, обирайте перший клас, адже менше черг, більше простору і комфорт, що допомагає зняти тривогу.
- Не звертайте уваги на "погані прикмети" – це прояви тривоги, а не реальна небезпека. Спостерігайте за такими думками, але не надавайте їм значення.
