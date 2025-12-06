Корисна тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Як перестати боятись авіаперельотів?

Мільйони людей бояться літати, адже страх турбулентності і польоту може перетворити відпустку на стрес. Журналістка та мандрівниця Емі Джонс теж відчувала цей страх, аж поки не відкрила для себе кілька простих методів.

Однією з головних порад став вірусний у тіктоці: уявити літак як серветку, що плаває в желе, і турбулентність, як легкі поштовхи. Це допомагає зрозуміти, що літак "не впаде" і контролювати тривогу.

Як перестати боятись авіаперельотів / фото Depositphotos
Крім цього, Емі радить:

  • Дихати спокійно і не затримувати повітря під час турбулентності.
  • Використовувати візуальні або тактильні "якоря", які заспокоюють під час польоту.
  • Зосереджуватися на позитивних образах та музичному супроводі, щоб відволіктися від страху.

Також користувачі на Reddit поділились своїми особистими порадами:

  • Візьміть контроль над ситуацією, продумайте дрібниці: зручний одяг, улюблені напої та закуски, фільми, ковдру, шумопоглинаючі навушники, маску для очей. Це створює відчуття контролю і відволікає від тривожних думок.
  • Глибоке дихання та медитація: використовуйте техніки керованого дихання або спеціальні аудіо для польоту, щоб заспокоїти нерви.
  • Якщо можливо, обирайте перший клас, адже менше черг, більше простору і комфорт, що допомагає зняти тривогу.
  • Не звертайте уваги на "погані прикмети" – це прояви тривоги, а не реальна небезпека. Спостерігайте за такими думками, але не надавайте їм значення.

Які ще поради варто знати туристам?

  • Ми вже розповідали про поради, як можна зекономити на подорожі. Наприклад, перед тим, як їхати в нове місто: дивіться, які там є хороші й цікаві кафе та ресторани. При цьому радять наперед переглянути електронне меню. Це допоможе вам швидше обрати заклад і не бути враженими наповал цінами у стравописі, коли ви прийдете пообідати чи повечеряти.

  • Також дізнайтесь про лайфхаки, як знайти смачні ресторани та дешеві квитки під час подорожі. Як от, у багатьох країнах Європи музеї пропонують усім відвідувачам безкоштовний вхід у певні дні місяця. Це дозволяє добряче зекономити.