Як перестати боятись авіаперельотів?

Мільйони людей бояться літати, адже страх турбулентності і польоту може перетворити відпустку на стрес. Журналістка та мандрівниця Емі Джонс теж відчувала цей страх, аж поки не відкрила для себе кілька простих методів.

Однією з головних порад став вірусний у тіктоці: уявити літак як серветку, що плаває в желе, і турбулентність, як легкі поштовхи. Це допомагає зрозуміти, що літак "не впаде" і контролювати тривогу.



Як перестати боятись авіаперельотів / фото Depositphotos

Крім цього, Емі радить:

Дихати спокійно і не затримувати повітря під час турбулентності.

Використовувати візуальні або тактильні "якоря", які заспокоюють під час польоту.

Зосереджуватися на позитивних образах та музичному супроводі, щоб відволіктися від страху.

Також користувачі на Reddit поділились своїми особистими порадами:

Візьміть контроль над ситуацією, продумайте дрібниці: зручний одяг, улюблені напої та закуски, фільми, ковдру, шумопоглинаючі навушники, маску для очей. Це створює відчуття контролю і відволікає від тривожних думок.

Глибоке дихання та медитація: використовуйте техніки керованого дихання або спеціальні аудіо для польоту, щоб заспокоїти нерви.

Якщо можливо, обирайте перший клас, адже менше черг, більше простору і комфорт, що допомагає зняти тривогу.

Не звертайте уваги на "погані прикмети" – це прояви тривоги, а не реальна небезпека. Спостерігайте за такими думками, але не надавайте їм значення.

