Корисна тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

На що варто звернути увагу при перевірці закордонного паспорту, щоб потім не було проблем на контролі?

Термін дії: для поїздок до ЄС паспорт має бути дійсним ще щонайменше три місяці після повернення.

Дата видачі: у більшості популярних напрямків, зокрема Іспанії, Португалії та Греції, паспорт повинен бути виданий менше ніж 10 років тому.

Пошкодження водою: легке намокання не критичне, але серйозні плями чи знебарвлення можуть стати причиною відмови у в'їзді.

Загальний стан: приймається звичайний знос, однак порвані чи відсутні сторінки роблять документ недійсним, особливо якщо це зачіпає візи чи персональні дані.

Порожні сторінки: їхня відсутність може спричинити проблеми. Часто мандрівникам радять оформлювати "джамбо" паспорт із додатковими сторінками.

Пошкоджена ламінація на паспорті: якщо прозорий шар над сторінкою з даними відходить, документ можуть запідозрити у підробці, краще замінити його.



На що варто звернути увагу, щоб не було проблем під час контролю та перевірки закордонного паспорту / фото Depositphotos

Також, як зазначає експертка з подорожей TanyaMazarowski, iгнорування вимог може спричинити серйозні проблеми. Навіть одноденне перевищення терміну перебування вважається порушенням імміграційного законодавства й може призвести до:

Штрафів: у багатьох країнах нараховують значні суми за кожен день прострочення.

Депортації: у тяжчих випадках порушника можуть примусово вислати з країни.

Заборони на в'їзд: найсерйозніший наслідок, блокування повторного в'їзду до країни на кілька років.

Проблем із майбутніми візами: факт прострочення фіксується в міжнародних базах, що може ускладнити отримання віз у майбутньому.

