Корисна тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.
Дивіться також Скажіть "ні" заколисуванню в дорозі – одна проста порада вам точно допоможе
На що варто звернути увагу при перевірці закордонного паспорту, щоб потім не було проблем на контролі?
- Термін дії: для поїздок до ЄС паспорт має бути дійсним ще щонайменше три місяці після повернення.
- Дата видачі: у більшості популярних напрямків, зокрема Іспанії, Португалії та Греції, паспорт повинен бути виданий менше ніж 10 років тому.
- Пошкодження водою: легке намокання не критичне, але серйозні плями чи знебарвлення можуть стати причиною відмови у в'їзді.
- Загальний стан: приймається звичайний знос, однак порвані чи відсутні сторінки роблять документ недійсним, особливо якщо це зачіпає візи чи персональні дані.
- Порожні сторінки: їхня відсутність може спричинити проблеми. Часто мандрівникам радять оформлювати "джамбо" паспорт із додатковими сторінками.
- Пошкоджена ламінація на паспорті: якщо прозорий шар над сторінкою з даними відходить, документ можуть запідозрити у підробці, краще замінити його.
На що варто звернути увагу, щоб не було проблем під час контролю та перевірки закордонного паспорту / фото Depositphotos
Дивіться також Не робіть цього, щоб не потрапити у халепу: 5 "ні" для безпечної соло-мандрівки
Також, як зазначає експертка з подорожей TanyaMazarowski, iгнорування вимог може спричинити серйозні проблеми. Навіть одноденне перевищення терміну перебування вважається порушенням імміграційного законодавства й може призвести до:
- Штрафів: у багатьох країнах нараховують значні суми за кожен день прострочення.
- Депортації: у тяжчих випадках порушника можуть примусово вислати з країни.
- Заборони на в'їзд: найсерйозніший наслідок, блокування повторного в'їзду до країни на кілька років.
- Проблем із майбутніми візами: факт прострочення фіксується в міжнародних базах, що може ускладнити отримання віз у майбутньому.
Які ще поради варто знати туристам?
Корисно дізнатись, як зробити подорож бюджетнішою, щоб ще була можливість відкласти і на наступну поїздку. Одною із порад є прогулянки містами та цікавими локаціями. У вас є змога зайти у всі цікаві та колоритні вулички, побачити приховані перлини міста, заходити у храми, церкви і оцінити красивий інтер'єр цих споруд, і головне – це зекономити.
Також ми розповідали про 10 лайфхаків для туристів від експертки з подорожей, які значно полегшать вашу поїздку. Наприклад, вистачить одного рюкзака на основний одяг, документи та ще деякі дрібниці, адже менше речей означає менше турбот і більше свободи пересування.