Що конкретно там варто спробувати передовсім? 24 Канал завдяки de.nina.de розповість про це докладніше.

Гастрономічний адвент у Бадені: що спробувати та скільки це коштуватиме?

На Advent im Park та локаціях у центрі Бадена пропонують равликовий суп із вершками, який став однією з візитівок ярмарку. Порція у глибокій тарілці або хлібній булці коштує близько 9,5 євро, а самі равлики походять від локальних фермерів із Нижньої Австрії.

Суп подають густим, із вершками, часником та зеленню. Він добре гріє у холоді та безперечно є must‑try стравою для тих, хто хоче посмакувати локальну різдвяну кухню, а не лише солодощами.​

Не менш популярний стенд з устрицями. Тут можна замовити шість устриць за 14 євро або дванадцять за 26 євро, причому подають їх класично – на льоді, з лимоном і соусом, у поєднанні з ігристим вином із місцевих виноробень.

Такий формат більше нагадує фуд-фестиваль, ніж типовий "пунш плюс ковбаска". Саме за це Баденський адвент отримує хороші відгуки як "різдвяно-гастрономічний" ярмарок.

А для тих, хто надає перевагу чомусь простішому та класичному, на фуд-корті у парку та на площах міста готують шашлик. Беруть за нього приблизно 12 євро.

І не забудьте спробувати фламмкухен. Це тонка "ельзаська піца" на хрусткому тісті за орієнтовно 11 євро з різними топінгами від класичного бекону з цибулею до варіантів із сиром і овочами.​

Різдвяний ярмарок гурмана у Бадені: дивіться відео de.nina.de

Порції достатньо щедрі, навіть одна страва може стати повноцінною вечерею. А ціни на тлі інших австрійських ярмарків цілком конкурентні. Ба й організатори роблять акцент на якісних локальних продуктах, а не просто на масовому фастфуді.

Утім, звісно, "стандартний набір" ви там також знайдете. На advent.baden.at запрошують на пунш і глінтвейн та домашню різдвяну випічку.

Тож тут приємно не просто поїсти, а влаштувати неспішний гастрономічний вечір. Та поєднати смакування із прогулянками між вогниками у курпарку.

Які ще туристичні магніти регіону варто відвідати для відпочинку?