Ми зібрали 10 найкращих різдвяних ярмарок Європи, які точно зроблять святкову атмосферу. Читайте нижче всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Time Out.
Дивіться також Тут знімали "Кріпосну": де розташована колишня кіностудія, яка вабить туристів атмосферою
Де розташовані найкращі різдвяні ярмарки Європи?
1. Нюрнберг, Німеччина
Один із найвідоміших різдвяних ярмарків Європи, сповнений ароматів пряників і братвурстів. Ідеальне місце, щоб насолодитися глінтвейном і справжнім німецьким духом Різдва.
Адреса: Hauptmarkt, 90402 Нюрнберг.
Дати: 28 листопада – 24 грудня 2025 року.
Нюрнберг, Німеччина / фото Shutterstock
2. Манчестер, Англія
Святковий Манчестер вражає різдвяними вогнями та понад 200 дерев'яними хатинками в стилі шале. Тут можна скуштувати братвурсти, гарячий штрудель і глінтвейн у самому серці міста.
- Адреса: Albert Square, Манчестер.
- Дати: 7 листопада 2025 – 4 січня 2026 року.
Манчестер, Англія / фото IStock
3. Париж, Франція
Різдво у Парижі – це справжня казка. Головний ярмарок у саду Тюїльрі зачаровує краєвидами, шампанським і колесом огляду з видом на Місто світла.
- Адреса: Place de la Concorde, 75001 Париж.
- Дати: 16 листопада 2025 – 15 січня 2026 року.
Париж, Франція / фото Shutterstock
4. Будапешт, Угорщина
Найстаріший ринок на площі Vörösmarty пропонує вироби ручної роботи, смачний гуляш, штруделі й щоденну живу музику. Затишно, атмосферно й по-домашньому.
- Адреса: Vörösmarty tér, Будапешт.
- Дати: 15 листопада – 31 грудня 2025 року.
Будапешт, Угорщина / фото DepositPhotos
5. Відень, Австрія
Величний “Різдвяний світ” під ратушею – це понад 100 кіосків, море вогників і справжнє австрійське свято. Тут відчувається магія з першого кроку.
- Адреса: Rathausplatz, 1010 Відень.
- Дати: 14 листопада – 26 грудня 2025 року.
Відень, Австрія / фото Shutterstock
6. Вільнюс, Литва
Затишна столиця Литви перетворюється на казкове містечко з ремісничими кіосками та ароматом глінтвейну. Менше туристів – більше атмосфери.
- Адреса: Соборна площа, Вільнюс.
- Дати: 29 листопада 2025 – 1 січня 2026 року.
Вільнюс, Литва / фото Shutterstock
7. Лондон, Англія
Зимова Країна Чудес у Гайд-парку – це атракціони, ковзанка, музика та сотні святкових кіосків. Одне з найвражаючих різдвяних дійств Європи.
- Адреса: Hyde Park, Лондон.
- Дати: 14 листопада 2025 – 1 січня 2026 року.
Лондон, Англія / фото Shutterstock
8. Люцерн, Швейцарія
Один із найзатишніших ринків країни з традиційними сувенірами, пряниками та колекційними кружками для глінтвейну. Ідеальне місце, щоб відчути дух швейцарського Різдва.
- Адреса: Franziskanerplatz, 6003 Люцерн.
- Дати: 4 – 21 грудня 2025 року.
Люцерн, Швейцарія / фото Shutterstock
9. Таллінн, Естонія
Казковий ринок на Ратушній площі, де сяє одне з найстаріших різдвяних дерев у Європі. Тут можна спробувати гаряче вино, балтійські сири й місцеві делікатеси.
- Адреса: Raekoja plats, Таллінн.
- Дати: 21 листопада – 27 грудня 2025 року.
Таллінн, Естонія / фото DepositPhotos
10. Копенгаген, Данія
Найвідоміший ярмарок Копенгагена перетворюється на різдвяний карнавал з атракціонами, музикою та частуваннями. Атмосфера затишку, тепла і справжньої казки.
- Адреса: Vesterbrogade 3, 1630 Копенгаген.
- Дати: 14 листопада 2025 – 4 січня 2026 року.
Копенгаген, Данія / фото Dariya Sirotina
Дивіться також Подорож у серце давньої Галичини: відкрийте для себе осінні пейзажі заповідника вже зараз
Як святкують Новий рік в інших країнах?
FlghtGift розповідає цікаві подробиці про святкування Нового року в інших країнах:
- Японія: на новорічну ніч "Омісока" люди відвідують храми, дзвонять 108 разів та їдять локшину "тошікоші собу" для удачі та довголіття.
- Іспанія: опівночі іспанці їдять по дванадцять виноградин, по одній на кожен дзвін годинника, щоб забезпечити щасливий рік.
- Бразилія: люди одягаються в біле, збираються на пляжах і приносять квіти та підношення богині моря Єманджі, символізуючи мир і чистоту.
- Шотландія: перший, хто увійде до будинку після опівночі, називається "першим нижнім колонтитулом" і приносить хліб, сіль, монети та віскі для удачі сім'ї.
- Греція: на Новий рік розбивають гранат на порозі, щоб насіння принесло удачу та процвітання на наступний рік.
Де святкувати Новий рік 2026?
Ми вже розповідали про 5 локацій світу, де можна зустріти Новий рік. В кожній з них можна відчути себе справжнім головним героєм тематичного фільму.
Також, якщо ви плануєте святкувати на Закарпатті, рекомендуємо ознайомитись з цінами новорічної ночі у Карпатах. Ми розказали про декілька популярних варіантів та розписали їх переваги.