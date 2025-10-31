Ми зібрали 10 найкращих різдвяних ярмарок Європи, які точно зроблять святкову атмосферу. Читайте нижче всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Time Out.

Де розташовані найкращі різдвяні ярмарки Європи?

1. Нюрнберг, Німеччина

Один із найвідоміших різдвяних ярмарків Європи, сповнений ароматів пряників і братвурстів. Ідеальне місце, щоб насолодитися глінтвейном і справжнім німецьким духом Різдва.

Адреса: Hauptmarkt, 90402 Нюрнберг.

Дати: 28 листопада – 24 грудня 2025 року.

Нюрнберг, Німеччина / фото Shutterstock

2. Манчестер, Англія

Святковий Манчестер вражає різдвяними вогнями та понад 200 дерев'яними хатинками в стилі шале. Тут можна скуштувати братвурсти, гарячий штрудель і глінтвейн у самому серці міста.

Адреса : Albert Square, Манчестер.

: Albert Square, Манчестер. Дати: 7 листопада 2025 – 4 січня 2026 року.

Манчестер, Англія / фото IStock

3. Париж, Франція

Різдво у Парижі – це справжня казка. Головний ярмарок у саду Тюїльрі зачаровує краєвидами, шампанським і колесом огляду з видом на Місто світла.

Адреса : Place de la Concorde, 75001 Париж.

: Place de la Concorde, 75001 Париж. Дати: 16 листопада 2025 – 15 січня 2026 року.

Париж, Франція / фото Shutterstock

4. Будапешт, Угорщина

Найстаріший ринок на площі Vörösmarty пропонує вироби ручної роботи, смачний гуляш, штруделі й щоденну живу музику. Затишно, атмосферно й по-домашньому.

Адреса : Vörösmarty tér, Будапешт.

: Vörösmarty tér, Будапешт. Дати: 15 листопада – 31 грудня 2025 року.

Будапешт, Угорщина / фото DepositPhotos

5. Відень, Австрія

Величний “Різдвяний світ” під ратушею – це понад 100 кіосків, море вогників і справжнє австрійське свято. Тут відчувається магія з першого кроку.

Адреса : Rathausplatz, 1010 Відень.

: Rathausplatz, 1010 Відень. Дати: 14 листопада – 26 грудня 2025 року.

Відень, Австрія / фото Shutterstock

6. Вільнюс, Литва

Затишна столиця Литви перетворюється на казкове містечко з ремісничими кіосками та ароматом глінтвейну. Менше туристів – більше атмосфери.

Адреса: Соборна площа, Вільнюс.

Соборна площа, Вільнюс. Дати: 29 листопада 2025 – 1 січня 2026 року.

Вільнюс, Литва / фото Shutterstock

7. Лондон, Англія

Зимова Країна Чудес у Гайд-парку – це атракціони, ковзанка, музика та сотні святкових кіосків. Одне з найвражаючих різдвяних дійств Європи.

Адреса: Hyde Park, Лондон.

Hyde Park, Лондон. Дати: 14 листопада 2025 – 1 січня 2026 року.

Лондон, Англія / фото Shutterstock

8. Люцерн, Швейцарія

Один із найзатишніших ринків країни з традиційними сувенірами, пряниками та колекційними кружками для глінтвейну. Ідеальне місце, щоб відчути дух швейцарського Різдва.

Адреса: Franziskanerplatz, 6003 Люцерн.

Franziskanerplatz, 6003 Люцерн. Дати: 4 – 21 грудня 2025 року.

Люцерн, Швейцарія / фото Shutterstock

9. Таллінн, Естонія

Казковий ринок на Ратушній площі, де сяє одне з найстаріших різдвяних дерев у Європі. Тут можна спробувати гаряче вино, балтійські сири й місцеві делікатеси.

Адреса : Raekoja plats, Таллінн.

: Raekoja plats, Таллінн. Дати: 21 листопада – 27 грудня 2025 року.

Таллінн, Естонія / фото DepositPhotos

10. Копенгаген, Данія

Найвідоміший ярмарок Копенгагена перетворюється на різдвяний карнавал з атракціонами, музикою та частуваннями. Атмосфера затишку, тепла і справжньої казки.

Адреса: Vesterbrogade 3, 1630 Копенгаген.

Vesterbrogade 3, 1630 Копенгаген. Дати: 14 листопада 2025 – 4 січня 2026 року.

Копенгаген, Данія / фото Dariya Sirotina

Як святкують Новий рік в інших країнах?

FlghtGift розповідає цікаві подробиці про святкування Нового року в інших країнах:

Японія : на новорічну ніч "Омісока" люди відвідують храми, дзвонять 108 разів та їдять локшину "тошікоші собу" для удачі та довголіття.

: на новорічну ніч "Омісока" люди відвідують храми, дзвонять 108 разів та їдять локшину "тошікоші собу" для удачі та довголіття. Іспанія: опівночі іспанці їдять по дванадцять виноградин, по одній на кожен дзвін годинника, щоб забезпечити щасливий рік.

опівночі іспанці їдять по дванадцять виноградин, по одній на кожен дзвін годинника, щоб забезпечити щасливий рік. Бразилія : люди одягаються в біле, збираються на пляжах і приносять квіти та підношення богині моря Єманджі, символізуючи мир і чистоту.

: люди одягаються в біле, збираються на пляжах і приносять квіти та підношення богині моря Єманджі, символізуючи мир і чистоту. Шотландія : перший, хто увійде до будинку після опівночі, називається "першим нижнім колонтитулом" і приносить хліб, сіль, монети та віскі для удачі сім'ї.

: перший, хто увійде до будинку після опівночі, називається "першим нижнім колонтитулом" і приносить хліб, сіль, монети та віскі для удачі сім'ї. Греція: на Новий рік розбивають гранат на порозі, щоб насіння принесло удачу та процвітання на наступний рік.

Де святкувати Новий рік 2026?