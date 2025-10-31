Ми зібрали 10 найкращих різдвяних ярмарок Європи, які точно зроблять святкову атмосферу. Читайте нижче всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Time Out.

Де розташовані найкращі різдвяні ярмарки Європи?

1. Нюрнберг, Німеччина
Один із найвідоміших різдвяних ярмарків Європи, сповнений ароматів пряників і братвурстів. Ідеальне місце, щоб насолодитися глінтвейном і справжнім німецьким духом Різдва.

  • Адреса: Hauptmarkt, 90402 Нюрнберг.

  • Дати: 28 листопада – 24 грудня 2025 року.

Нюрнберг, Німеччина / фото ShutterstockНюрнберг, Німеччина / фото Shutterstock

2. Манчестер, Англія
Святковий Манчестер вражає різдвяними вогнями та понад 200 дерев'яними хатинками в стилі шале. Тут можна скуштувати братвурсти, гарячий штрудель і глінтвейн у самому серці міста.

  • Адреса: Albert Square, Манчестер.
  • Дати: 7 листопада 2025 – 4 січня 2026 року.

Манчестер, Англія / фото IStock Манчестер, Англія / фото IStock

3. Париж, Франція
Різдво у Парижі – це справжня казка. Головний ярмарок у саду Тюїльрі зачаровує краєвидами, шампанським і колесом огляду з видом на Місто світла.

  • Адреса: Place de la Concorde, 75001 Париж.
  • Дати: 16 листопада 2025 – 15 січня 2026 року.

Париж, Франція / фото ShutterstockПариж, Франція / фото Shutterstock

4. Будапешт, Угорщина
Найстаріший ринок на площі Vörösmarty пропонує вироби ручної роботи, смачний гуляш, штруделі й щоденну живу музику. Затишно, атмосферно й по-домашньому.

  • Адреса: Vörösmarty tér, Будапешт.
  • Дати: 15 листопада – 31 грудня 2025 року.

Будапешт, Угорщина / фото Будапешт, Угорщина / фото DepositPhotos

5. Відень, Австрія
Величний “Різдвяний світ” під ратушею – це понад 100 кіосків, море вогників і справжнє австрійське свято. Тут відчувається магія з першого кроку.

  • Адреса: Rathausplatz, 1010 Відень.
  • Дати: 14 листопада – 26 грудня 2025 року.

Відень, Австрія / фото ShutterstockВідень, Австрія / фото Shutterstock

6. Вільнюс, Литва
Затишна столиця Литви перетворюється на казкове містечко з ремісничими кіосками та ароматом глінтвейну. Менше туристів – більше атмосфери.

  • Адреса: Соборна площа, Вільнюс.
  • Дати: 29 листопада 2025 – 1 січня 2026 року.

Вільнюс, Литва / фото ShutterstockВільнюс, Литва / фото Shutterstock

7. Лондон, Англія
Зимова Країна Чудес у Гайд-парку – це атракціони, ковзанка, музика та сотні святкових кіосків. Одне з найвражаючих різдвяних дійств Європи.

  • Адреса: Hyde Park, Лондон.
  • Дати: 14 листопада 2025 – 1 січня 2026 року.

Лондон, Англія / фото Shutterstock Лондон, Англія / фото Shutterstock

8. Люцерн, Швейцарія
Один із найзатишніших ринків країни з традиційними сувенірами, пряниками та колекційними кружками для глінтвейну. Ідеальне місце, щоб відчути дух швейцарського Різдва.

  • Адреса: Franziskanerplatz, 6003 Люцерн.
  • Дати: 4 – 21 грудня 2025 року.

Люцерн, Швейцарія / фото ShutterstockЛюцерн, Швейцарія / фото Shutterstock

9. Таллінн, Естонія
Казковий ринок на Ратушній площі, де сяє одне з найстаріших різдвяних дерев у Європі. Тут можна спробувати гаряче вино, балтійські сири й місцеві делікатеси.

  • Адреса: Raekoja plats, Таллінн.
  • Дати: 21 листопада – 27 грудня 2025 року.

Таллінн, Естонія / фото DepositPhotos Таллінн, Естонія / фото DepositPhotos

10. Копенгаген, Данія
Найвідоміший ярмарок Копенгагена перетворюється на різдвяний карнавал з атракціонами, музикою та частуваннями. Атмосфера затишку, тепла і справжньої казки.

  • Адреса: Vesterbrogade 3, 1630 Копенгаген.
  • Дати: 14 листопада 2025 – 4 січня 2026 року.

Копенгаген, Данія / фото Darsik Копенгаген, Данія / фото Dariya Sirotina

Як святкують Новий рік в інших країнах?

FlghtGift розповідає цікаві подробиці про святкування Нового року в інших країнах:

  • Японія: на новорічну ніч "Омісока" люди відвідують храми, дзвонять 108 разів та їдять локшину "тошікоші собу" для удачі та довголіття.
  • Іспанія: опівночі іспанці їдять по дванадцять виноградин, по одній на кожен дзвін годинника, щоб забезпечити щасливий рік.
  • Бразилія: люди одягаються в біле, збираються на пляжах і приносять квіти та підношення богині моря Єманджі, символізуючи мир і чистоту.
  • Шотландія: перший, хто увійде до будинку після опівночі, називається "першим нижнім колонтитулом" і приносить хліб, сіль, монети та віскі для удачі сім'ї.
  • Греція: на Новий рік розбивають гранат на порозі, щоб насіння принесло удачу та процвітання на наступний рік.

Де святкувати Новий рік 2026?