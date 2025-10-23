Це місце унікальне не лише своєю моторошною атмосферою, а й тим, що саме тут знімали багато популярних фільмів. Щоб дізнатись більше деталей, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Канала з посиланням на блогерку Podorojuy.

Чим особлива закинута кіностудія під Києвом?

За кілька десятків кілометрів від Києва, у селі Ніжиловичі Бучанського району, розташована закинута кіностудія, де колись знімали низку відомих серіалів і фільмів. Це місце нагадує кадри з фільмів жахів: скрип похилених дверей, криві віконниці, розбиті шибки, вигорілі на сонці вивіски – це все створює відчуття, ніби опинився у моторошній декорації старого кіно.

Саме тут проходили зйомки популярних стрічок, серед яких "Кріпосна", "Щедрик" та "Віддана". Кіномістечко почали будувати у 2003 році, воно займає площу близько 20 гектарів. На його території розташовано три основні зони: український хутір, турецька фортеця та невелике місто кінця 19 – початку 20 століття.

Ця локація вражає поєднанням тиші, руйнування і кінематографічної краси. Попри занепад, вона притягує туристів і фотографів своєю атмосферою та нагадує про часи, коли тут існувало справжнє кіно.

Як виглядає закинута кіностудія: дивитись відео

Де розташоване село Ніжиловичі?

Як зазначає "Главком", Ніжиловичі – це село, що входить до Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області. Найближча залізнична станція – це Буян, розташована за 8 кілометрів. Дістатися сюди можна Житомирською трасою: спершу доїхати до селища Макарів, а звідти повернути праворуч і через село Наливайківка потрапити до Ніжиловичів. В'їзд на територію кіностудії розташований з боку села. Відстань від Києва до Ніжиловичів становить близько 70 кілометрів.

