Якщо ви хочете помилуватися теплими барвами осіннього лісу, вам точно варто сісти на легендарний 12-й трамвай у Києві. Залишайтесь з нами задля деталей від 24 Каналу з посиланням на ByYilin.

Де знайти найкращий трамвайний маршрут Києва?

Трамвай номер 12 – це унікальна особливість міста Київ, яка має кілька вражаючих фактів. Перша і найважливіша з них – його вік. Пуща-Водиця відома серед киян не тільки, як віддалений район, а і як куточок справжньої природи: чисте повітря, густі ліси, спокійний ритм життя та атмосфера умиротворення.

1. Історія створення 12-го трамваю

У цього району є свій недолік – територіальна віддаленість від центру міста.Тому ця проблема спонукала місто створити зручний транспортний зв'язок, і понад 90 років тому з'явився маршрут номер 12. Він не просто сполучив Пущу-Водицю з іншими районами Києва, а став справжньою легендою, адже це найдовша трамвайна лінія в столиці.

2. Довжина трамвайного шляху

Цілих 22 кілометри долає трамвай кожного дня від Контрактової площі до Пущі-Водиці. І більша частина цього маршруту проходить саме через лісо-паркову зону.



Це один із найстаріших маршрутів міста, який зберігає атмосферу минулих епох, поєднуючи історію та сучасність. Їхати цим трамваєм – це ніби потрапити у власну маленьку пригоду. Особливо чарівно тут восени, коли ліс навколо спалахує різнобарвним листям.

3. Роль в історії Першої та Другої світових воєн

Як зазначає Krasoty.zemli, окрім того, що трамвай до Пущі-Водиці має понад 100-річну історію, він відіграє важливу роль не лише у житті цього району, а й у історії всього Києва. За часів Першої та Другої світових воєн трамвай був справжнім порятунком, адже ним перевозили поранених із центру міста до шпиталів.

У найхолодніші зими, коли Києву бракувало палива для обігріву, з Пущі-Водиці доставляли необхідні запаси дров. У довоєнний та післявоєнний періоди на лісовій лінії курсували відкриті вагони-платформи з лавами.

