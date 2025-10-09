Їх називають острожиками, і одним з особливих є скульптура переписувач Корану. 24 Канал із посиланням на "Район.Острог" розповість про нього докладніше.

Переписувач Корану чекає на уважених туристів в Острозі: як його знайти?

Переписувач Корану увічнює історію західноукраїнських татар і рукописного Корану, який в Острозі створив Мустафа Адамів 9 квітня 1804 року. Це, власне, одна з найцінніших книг, які зберігають у музеї міста.

Самі острожики – це серія скульптур заввишки близько 25 сантиметрів, розміщених у знакових місцях Острога. Їх понад двадцять і серед образів є аптекар, студентка, копач підземель, друкар, воїн, Гальшка Острозька, священник-воїн, скрипаль, турист та скульптор Сосновський.

Фігурка переписувача Корану ховається в одному з малопомітних місць, і знайти її зможуть лише справжні шукачі туристичних несподіванок. Як пише lilia_dolgoli в інстаграмі, переписувач ховається у ніші однієї з бійниць так званого барбакану – Татарської надбрамної вежі XV століття.

Ось барбакан або Татарська вежа в Острозі / Дивіться фото lilia_dolgoli

Яких шукати острожиків в Острозі: дивіться відео vo_vsi_4_ua

Скульптурки в Острозі зроблені з полімерного матеріалу, а біля кожної розміщено QR-код з її історією. Проєкт реалізовано Острозькою міськрадою, як зазначено на її сайті, та Історико-культурним заповідником за підтримки Українського культурного фонду.

На меті автори мали створити справжній туристичний квест, який знайомитиме з маловідомими главами історії міста. Поєднання сучасних технологій та трагічних і містичних сюжетів робить маршрут з острожиками дуже креативною та цікавою екскурсією.

