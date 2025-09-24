Кількакілометровий Тунель кохання – це залізничні колії, оповиті пишними деревами та яскравими кущами, що створюють приголомшливу природну арку. Легенди Тунелю, світова знаменитість та маршрут розповідає 24 Канал з посиланням на tripmydream.

Читайте також Дух перехоплює з першого погляду: ці водоспади Карпат має побачити кожен

Що треба знати про Тунель кохання?

Тунель кохання розташувався за 24 кілометри від міста Рівного, на околицях селища Клевань. Сам тунель утворився з хитромудрих дерев і кущів, що переплелися, що оточують ділянку залізничної колії між селищами Клевань і Оржев.

Колись ця залізниця вела до військової частини й, з метою маскування, уздовж шляху посадили дерева, які потім утворили таку арку. Періодично тут проходить поїзд до місцевої фабрики: по дорозі він ламає гілки, що розрослися, і, тим самим, підтримує форму тунелю завдовжки 4 кілометри.

Тунель кохання у Клевані: дивіться фото

Інша, більш романтична, легенда розповідає про стосунки між католицьким хлопцем з Оржева та православною дівчиною з Клевані. Попри їхню глибоку прихильність, пара зіткнулася з сильним опором батьків дівчини через різну віру.

Несподівано хлопець, інженер-проектувальник, запропонував креативне рішення – побудувати коротке залізничне сполучення через ліс, стверджуючи, що це не тільки пришвидшить подорож, але й дозволить уникнути руйнування будинків уздовж встановлених маршрутів. Керівництво схвалило його план.

Дивіться відео з Тунелю кохання:

Пара вивчила азбуку Морзе, щоб надсилати один одному таємні повідомлення за допомогою ліхтарів. Щовечора вони повідомляли про свої почуття за допомогою світлових сигналів, які було видно на відстані до 3 кілометрів у лісовому тунелі.

Так, за легендою, якщо закохані пройдуть ним, тримаючись за руки та загадають бажання, воно обов'язково збудеться. Саме тому це місце стало популярним для фотосесій та романтичних прогулянок.

Тунель кохання – одне з найромантичніших місць України: фото

Де можна було бачити Тунель?

У 2012 році японська компанія Fujifilm зняла тут рекламний ролик своєї камери.

У 2015 році японський режисер Акійоші Імазакі представив повнометражний фільм, відзнятий у тунелі, на міжнародному кінофестивалі в Ханої.

У 2017 році в Китаї навіть відкрили аналог українського тунелю, хоч і значно менший за розмірами, розповідає ChinaDaily.

Також Тунель у Клевані регулярно з'являється у списках "найромантичніших місць світу" та "найдивовижніших залізниць планети".

Як дістатися до Клевані?

На автомобілі. Найпростіше добратися до Тунелю кохання, звичайно, на автомобілі. З Рівного треба їхати трасою Н22 та згорнути на перетині з вулицею Центральною. Вулиця веде до залізничної станції "Клевань" та входу в тунель.

Найпростіше добратися до Тунелю кохання, звичайно, на автомобілі. З Рівного треба їхати трасою Н22 та згорнути на перетині з вулицею Центральною. Вулиця веде до залізничної станції "Клевань" та входу в тунель. На маршрутці. На залізничному вокзалі Рівного потрібно сісти на маршрутку, яка прямує у сторону Клевані. Більшість маршруток прямують трасою Н22, тому краще одразу уточнити у водія чи заїжджає він у селище. Якщо ні, то на найближчій до Клевані зупинці можна пересісти на місцеву маршрутку і під'їхати, але якщо 2,7 кілометра пішки не лякають, то можна і пройтися.

На залізничному вокзалі Рівного потрібно сісти на маршрутку, яка прямує у сторону Клевані. Більшість маршруток прямують трасою Н22, тому краще одразу уточнити у водія чи заїжджає він у селище. Якщо ні, то на найближчій до Клевані зупинці можна пересісти на місцеву маршрутку і під'їхати, але якщо 2,7 кілометра пішки не лякають, то можна і пройтися. На потязі. Ще один варіант як дістатися Тунелю кохання – поїзд Рівне – Луцьк. Потрібно вийти на станції Клевань і далі орієнтуватися по карті або запитати місцевих. Вхід у тунель знаходиться неподалік залізничної станції.

Які ще локації України варто відвідати?