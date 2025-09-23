Це місто – Рогатин. Перша письмова згадка про нього датується ще 1184 роком. Про те, куди піти і що подивитися в Рогатині, 24 Канал розповідає з посиланням на "Репортер".

Читайте також Подорож з дітьми на один день: 6 локацій біля Львова, які сподобаються всій сім'ї

Що відомо про древню історію Рогатина?

Рогатин справді може похвалитися довгою історією. У Середньовіччі тут активно розвивалася торгівля, а за часів національно-визвольного руху у Рогатині діяла потужна мережа ОУН, яка чинила опір радянському режиму. Зараз Рогатин мало нагадує колишні часи, його слава вже минула. Але при цьому тут збереглося багато історичних місць, які пов'язані з історією міста.

Центральну площу міста назвали на честь Роксолани – вона оточена двоповерховими будинками, а посередині стоїть пам'ятник султані. За словами краєзнавця Олега Бойкевича, більшість туристів приїжджають у Рогатин, щоб дізнатися про історію Роксолани, та насправді у цьому місті жило значно більше визначних людей.

Рогатин славиться багатьма героїнями, які тут жили і працювали. Наприклад, Ганна Дмитерко, яка переодягнулася на чоловіка і пішла воювати у Січові Стрільці. Те, що вона жінка, виявили тільки через місяць. Потім вона започаткувала жіночу чоту УСС. Також тут мешкала відома громадська діячка Ольга Басараб,

– розповів Бойкевич.

На жаль, будинки, у яких жили відомі українці, не мають статусу пам'яток і не охороняються. Саме тому важливо встигнути побачити їх, допоки вони не занепали.

Де розташований Рогатин: карта

Куди піти у Рогатині?

Церква Зішестя Святого Духа. Це одна з найстаріших дерев'яних церков в Україні зведена наприкінці 16 століття. Вона навіть належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Церква розташована на пагорбі й оточена цвинтарем, тут панує особлива атмосфера, яку варто відчути.



Церква Зішестя Святого Духа у Рогатині / Фото "Збруч"

Костел святих Миколая та Анни. У минулому тут діяв польський жіночий монастир сестер-шариток, які допомагали хворим і сиротам.

Миколаївський костел. За даними видання "Україна Інкогніта", він зведений у 15 столітті з елементами готики, бароко і ренесансу. Через часті напади турків і татар храм неодноразово руйнувався. Реставрацію проводили у 1969 – 1973 роках.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про 5 найкрасивіших храмів в Україні, в яких перехоплює подих. Їхню досконалу архітектуру варто побачити хоча б раз у житті.

Штаб-квартира Шухевича. У селі Княгиничі, що за 15 кілометрів від Рогатина, розташований музей "Підпільна штаб-квартира Романа Шухевича". Саме тут у 1946 – 1947 роках переховувався головнокомандувач УПА.

Садиба Рея. Цей колись розкішний палац сьогодні радше нагадує будинок з привидами. У 19 столітті він належав Станіславу Рею – нащадку роду Потоцьких. Під час Другої світової війни тут перебували військові, а вже після закінчення радянська влада облаштовувала на території колись величного палацу свинарник, згодом психіатричну лікарню, а потім – гуртожиток для студентів. Сьогодні садиба Рея перебуває у занедбаному стані і руйнується просто на очах.



Садиба Рея неподалік Рогатина / Фото Volodymyr Obraziuk

Рогатин та його околиці – це справді цікавий напрямок для мандрівки на вихідні. Це місто – не просто пов'язане з іменем Роксолани, це цілий пласт історії та культури, який варто для себе відкрити.