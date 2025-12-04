Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Emily Resort.

Де розташована найдорожча ковзанка у Львові?

Багато хто чув про відомий комплекс Emily Resort, і саме на цій локації розташована найдорожча, але не менш вражаюча ковзанка у Львові. Вона завдовжки 35 метрів і шириною 18 метрів та пропонує повний спектр зимових розваг. Казкову атмосферу створює сяйво численних вогників.

Як виглядає ковзанка: дивитись відео

Для катання облаштовані комфортні роздягалки, надається оренда ковзанів від 26 до 47 розмірів, а досвідчені інструктори допомагають у навчанні. Гості можуть також скуштувати теплі страви та напої на території FOOD COURT.

Для найменших відвідувачів передбачені спеціальні ляльки-помічники у вигляді пінгвінів, білочок та інших звірят, що допомагають впевнено почати катання.

Ковзанка у Emily Resort / фото SKY Emily Resort

Ковзанка розташована біля водойми, що дозволяє насолоджуватися красивою панорамою, затишною зимовою атмосферою та робити пам'ятні фотографії.

На локації регулярно проходять святкові акції та знижки. Наприклад, щочетверга діє 50 відсотків знижка на катання. Додаткові пропозиції можуть з'являтися з часом, тому варто стежити за анонсами на офіційній сторінці в інстаграмі.

Яка ціна, графік роботи та адреса?

Вартість за сеанс:

Понеділок – четвер: дорослий + прокат – 300 гривень, дорослий без прокату – 200 гривень, дитячий + прокат – 250 гривень, дитячий без прокату – 150 гривень.

П'ятниця – неділя та святкові дні: дорослий + прокат – 400 гривень, дорослий без прокату – 250 гривень, дитячий + прокат – 300 гривень, дитячий без прокату – 200 гривень.

Безлімітний день: понеділок – четвер: дорослий 500 – 600 гривень, дитячий 400 – 500 гривень. Доступні послуги інструктора. Для оренди ковзанів потрібна застава. Дитячий квиток діє до 12 років.

Адреса : місто Винники, вулиця Богдана Хмельницького, 9Б.

: місто Винники, вулиця Богдана Хмельницького, 9Б. Графік роботи: понеділок – п'ятниця: 14:00 – 20:00, субота – неділя: 12:00 – 20:00

Адреса розташування на картах:

