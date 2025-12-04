Щоб не розгубитися у всьому цьому, але й нічого важливого не пропустити, варто тримати перед очима чеклист. 24 Канал із посиланням на lviv.travel розповість про хороший варіант такого.

Що робити, щоб на повні груди відчути атмосферу Різдва у Львові?

Зустріти святого Миколая. У Львові є кілька резиденцій Миколая, зокрема в Патріаршому домі, біля головної ялинки та на тематичних дитячих просторах.​

Відправити листівку з Різдвяної пошти. Її відкривають щороку у палаці Бандінеллі, там можна підписати листівку, поставити спеціальний штемпель і надіслати святкове вітання.​

Відвідати різдвяну майстерку. Дитячі студії та культурні центри організовують майстер-класи з виготовлення ялинкових прикрас, різдвяних свічок, вертепних зірок тощо.

Піти на відкриття головної ялинки. Як зазначає сайт Львівської міськради, урочисте відкриття головної ялинки у Львові, на площі перед Оперним театром, відбудеться у переддень святого Миколая – 5 грудня о 18:00.

Обрати найсмачніший пампух. Формат великого Свята Пампуха зараз стриманіший, але все ж проводять ярмарки пампухів, де можна спробувати класичні та крафтові начинки й проголосувати за улюблені.​

Побачити відкриття головної шопки. Традиційну різдвяну шопку на площі Ринок біля входу до Ратуші відкривають наприкінці грудня, орієнтовно 19 числа.​

Ось 10 дій, які варто зробити кожному у Львові у грудні: дивіться відео lviv.travel

Потрапити на Різдвяний ярмарок. Наприклад, на ярмарок біля "Пструга" на вулиці Братів Рогатинців 49, де з 25 грудня до 7 січня продаватимуть сувеніри, напої, а ще влаштують невеликі концерти.​

Заколядувати з незнайомими людьми. Львівські організації щороку проводять публічні коляди – наприклад, "Коляду на Валовій" зі спільним співом та збором коштів для благодійності.

Долучитися до ходи звіздарів. Хода звіздарів "Спалах різдвяних звізд" відбудеться 28 грудня, у 2025 році це вже буде 20, ювілейний захід. Колони стартують від площі Музейної.

Купити квитки на різдвяну виставу. Театри Львова готують різдвяні програми, від вертепних дійств і "Великої коляди" до дитячих різдвяних вистав – і квитки варто брати заздалегідь.

А що ще цікавого можна побачити у Львові на зимові свята?