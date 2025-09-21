Ця яскрава пора року – найкраща можливість дослідити історичне місто-фортецю Тустань, що на Львівщині. Що треба знати туристам про локацію, і що врахувати перед поїздкою, розповідає 24 Канал з посиланням на lviv1256.

Читайте також Легенда Карпат, від якої перехоплює подих: найкрасивіша локація для осінньої подорожі

Що треба знати про місто-фортецю Тустань?

Розташована ця унікальна локація поблизу села Урич у Сколівському районі Львівської області. Заснована у 9 столітті племенами Білих хорватів.

Завдяки своєму стратегічному розташуванню Тустань швидко перетворилася на ключовий центр торгівельних відносин у регіоні. Соляний шлях, який проходив через цю територію у 9 столітті, сприяв транспортуванню солі з Галичини до Центральної Європи.

Також Тустань була життєво важливим сегментом трансконтинентального шовкового торгового шляху, що проходив з Китаю до Португалії.

Дивіться на місто-фортецю Тустань восени: фото

Крім того, фортеця була стратегічним пунктом і входила до єдиної системи Карпатської лінії оборони південно-західних рубежів Київської Русі. Також слугувала основним прикордонним і митним центром між Галицько-Волинським князівством та Угорщиною, що ще більше підкреслює її значення в історичній динаміці торгівлі.

Сьогодні Тустань визнана не лише як залишки історичного скельного оборонного комплексу, а і як місто-фортеця, історична пам'ятка та природний заповідник.

Фортечний комплекс охоплює кілька визначних скельних утворень, зокрема Камінь, Острий Камінь та Мала Скала, з яких відкриваються захопливі панорамні краєвиди.

Що врахувати перед поїздкою в Тустань?

Маршрут: найближче до Тустані їхати зі Львова – всього 120 кілометрів. Рухатися до Стрия, а у селі Верхнє Синєвидне звернути на Урич.

найближче до Тустані їхати зі Львова – всього 120 кілометрів. Рухатися до Стрия, а у селі Верхнє Синєвидне звернути на Урич. Час роботи: заповідник працює щодня з квітня по жовтень – з 10:00 до 18:00, а з листопада по березень – з 9:30 до 17:00.

заповідник працює щодня з квітня по жовтень – з 10:00 до 18:00, а з листопада по березень – з 9:30 до 17:00. Вартість квитків: дорослий квиток – 180 гривень, пільговий – 90 гривень. Водночас перевіряйте актуальну вартість перед відвідуванням на офіційному сайті заповідника.

дорослий квиток – 180 гривень, пільговий – 90 гривень. Водночас перевіряйте актуальну вартість перед відвідуванням на офіційному сайті заповідника. Екскурсії та фотосесії: можна замовити окремо прогулянки та зйомки територією заповідника.

Осіння Тустань: дивіться фото

Що подивитися у Нацпарку "Сколівські бескиди"?