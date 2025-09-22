Найбільш відомою і найвищою вершиною Львівської області є гора Пікуй (1408 метрів), пише 24 Канал. Однак ця гора – не єдиний маршрут, який варто розглянути для поїздки в гори зі Львова.

Куди поїхати у гори зі Львова?

У Самбірському районі Львівської області є "Вежа Пам'яті", яка розташована на горі Діл, на висоті 907 метрів над рівнем моря.

Як пише "Туристичний довідник Карпат", ця пам'ятка – не тільки є найвищою дерев'яною вежею в Україні, але й важливим символом національної пам'яті. Висота вежі складає 43 метри, що відповідає кількості загиблих українських повстанців під час бою з нацистами у 1943 році.



"Вежа Пам'яті" / Фото vidviday.ua

Архітектурний проєкт був створений відомим львівським архітектором Олесем Дзиндрою. На оглядовому майданчику вежі можна побачити Карпати та навколишні села.

Вежа розташована поблизу села Недільна, в тихому й віддаленому місці, що додає атмосфери спокою та єднання з природою. Саме із села Недільна найзручніше добиратися до вежі. Зі Львова до вежі приблизно 110 кілометрів.

Чимало мандрівників вирушають зі Львова також на гору Парашка, яку помилково вважають другою найвищою вершиною Львівщини після Пікуя. Та насправді у рейтингу найвищих вершин Львівської області друге місце посідає гора Магура – 1362,7 метра.

Ця мальовнича гора розташована на межі Стрийського району Львівської області та Долинського району Івано-Франківської області. Гора розташована у центральній частині Сколівських Бескидів.



Дорога на гору Магура / Фото з мережі

Вершина Магури є популярним місцем для екотуризму завдяки мальовничим лісам та різноманітній флорі й фауні. Таку саму назву, як Магура, мають ще десяток інших вершин у Карпатах.

Як йдеться на сайті "В Похід Карпатами", Магурою у Карпатах називають гору з вершиною, що повністю вкрита лісом. За іншою версією назва походить від румунського слова, яке означає горб, підвищення, курган.

Мандрівники у Карпатах можуть відчути не тільки свіже гірське повітря, але й подих історії. Одним з таких місць є гора Дзвенів, на вершині якої свого часу розташовувалася кам'яна піраміда.

Як пише RDZS, піраміда позначала місце військового тріумфу німецької армії під час Першої Світової війни. До наших днів піраміда, на жаль, не збереглася.

Дорогою до гори відкриваються неймовірні краєвиди на хребет "Довжки", гору Пікуй та заказник "Бердо".



Піраміда на горі Дзвенів як пам’ять про полеглих бійців / Фото RDZS

Також поблизу вершини можна побачити старі земляні укріплення, стрілецькі позиції та мереживо траншей, які добре видно навіть через сто років. Стежок на гору Дзенів немає, а саме вершина – це суцільні рови, буреломи та чагарники.

Хоча самої піраміди на горі немає, але збереглася її залишки в ребристій купі. Також на вершині можна побачити різні артефакти.

Куди піти в Карпатах?