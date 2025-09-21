А мовиться, звісно ж, про гору Пікуй. І 24 Канал із посиланням на karpaty.love і mandrivnuk.info розповість про неї докладніше.

Як дістатися до найвищої гори Львівщини Пікуй з неймовірними панорамами?

Найвища вершина Львівщини – це гора Пікуй. Вона розташована на межі Львівської та Закарпатської областей і є частиною Вододільного хребта Українських Карпат. Її висота сягає 1408 метрів над рівнем моря.

Пікуй лежить у мальовничій природній зоні. З вершини відкриваються захопливі панорами карпатських гір, а в ясну погоду можна побачити навіть сусідні райони Закарпаття. Тут росте субальпійська рослинність, а верхня межа лісу проходить приблизно на висоті 1200 – 1250 метрів.

Пікуй є дуже популярним маршрутом для туристів, причім із різним рівнем підготовки – бо підйом досить доступний. Ну, звісно, не без крутих схилів і негараздів через мінливу погоду, це все ж таки гори.

Початковою точкою для походу на Пікуй зазвичай вважають село Пилипець, якщо йти з Закарпатської області, або місто Сколе у Львівській. Найзручніші маршрути відкриваються саме зі Сколе.

Найвища вершина Львівщини – гора Пікуй: дивіться відео sasha_tatsei

Від міста потрібно доїхати до села Тухлі, звідки пішохідна стежка веде через ліси та луки до вершини. Загальна довжина маршруту сягає приблизно 13 – 15 кілометрів, і в середньому підйом займає 4 – 6 годин, залежно від підготовки туриста. Також дуже популярні львівські маршрути з Біласовиці чи Либохори.

Зверніть увагу: для кожного походу у гори слід бути готовим до зміни погоди та обов'язково брати з собою відповідне спорядження, зручне взуття і воду.

Які ще гори у Львівській області могли б претендувати на звання найвищої?