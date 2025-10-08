Там дуже красиві краєвиди, а ще – це чудове місце для відпочинку на воді. 24 Канал із посиланням на discover.ua розповість про нього докладніше.
Дивіться також Тут зародився ярмарок: як живуть Великі Сорочинці на Полтавщині та що там подивитися – репортаж
Неймовірна Пивиха біля Дніпра: де шукати цю приховану перлину Полтавщини?
Пивиха розташована між Градизьком та Максимівкою на Полтавщині, на лівому березі Кременчуцького водосховища. Її висота – близько 168 метрів над рівнем моря, і це найвища точка Лівобережжя України у межах Придніпров'я.
Гора стоїть на території ландшафтного заказника місцевого значення площею 165 гектарів з унікальними лісовими, степовими та водними екосистемами. А утворилася вона внаслідок дії давнього льодовика, тож круті заліснені схили та глибокі яри там – результат багатовікової ерозії.
Зверніть увагу: як зазначає we.org.ua, на обривах гори знаходили органічні залишки льодовикового періоду – мовиться про корали, молюски, фрагменти кісток мамонтів та шерстистих носорогів.
Мальовничий панорамний краєвид з вершини відкриває обрій Дніпра, величезне Кременчуцьке водосховище та мозаїку зелених степів. Там можна побачити захід сонця на воді як у кіно, опинившись на справжньому природному оглядовому майданчику.
Гора Пивиха – полтавська перлина, про яку мало хто знає / Дивіться фото krasoty.zemli
Поряд із Пивихою є чисті пляжі, місця для рибалки й кемпінгу. А дістатися туди дуже просто – менш ніж за 20 хвилин автомобілем від Кременчука.
Історія цього місця пов’язана з Пивгородським монастирем, заснованим десь у XVI столітті, і місцевими легендами про козацьких повстанців та монахів, що ховались серед неприступних урвищ. Сьогодні ж гора є популярною локацією для любителів походів, фотосесій, пікніків і навіть парапланеризму.
Які ще цікаві природні туристичні магніти Полтавської області варто побачити?
Блакитні озера біля Олефірівки. Утворені на місці піщаних кар'єрів, вони відомі кришталево чистою водою, білосніжними пляжами та "мальдівською" атмосферою.
Диканський регіональний парк. Це понад 12 тисяч гектарів лісів, луків і ставків, де можна побачити рідкісні рослини й тварин. Це магніт для поціновувачів біорізноманіття та екотуризму.