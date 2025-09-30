Тому туристичні експерти пропонують розглянути альтернативні напрямки в Європі, які пропонують подібний тропічний досвід без високих цін. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Які курорти в Європі пропонують відпочинок, як на Мальдівах?

Корфу

Корфу, який часто порівнюють з Мальдівами, може похвалитися піщаними пляжами, сприятливою погодою та приголомшливими краєвидами. Тижневий відпочинок на цьому грецькому острові в міжсезоння обійдеться приблизно в 670 доларів на людину.

Острів пропонує чарівне поєднання бірюзових вод і пишних ландшафтів, являючи собою чарівну альтернативу Мальдівам за значно бюджетнішу ціну.



Пляж Порто Тімоні на Корфу / Фото Unsplash

Албанія

Албанію часто називають "європейськими Мальдівами". Країна відома своїми білими піщаними пляжами та вишуканою кухнею, і все це пропонується за значно нижчими цінами, ніж на Мальдівах.

Наразі середня вартість обіду в недорогому ресторані в Албанії становить приблизно 11 доларів, а капучино можна випити всього за 2 долари. Така доступність приваблює мандрівників, які шукають мальовничого відпочинку, не розорившись при цьому.

Крит

Пляж Елафонісі – приголомшливе місце на острові Крит, яке здобуло визнання відвідувачів, що охрестили його "європейськими Мальдівами". Найбільше він відомий своїм рожевим піском.

Залежно від сезону, тижневе перебування на Криті коштує близько 950 доларів на особу, що робить його привабливим варіантом для відпочивальників, які шукають залиті сонцем береги та мальовничі пейзажі.



Пляж Елафонісі / Фото travelandleisure

Мальта

Мальта, яку часто називають "перлиною Середземномор'я", швидко завойовує визнання як бюджетний напрямок для подорожей. Острів може похвалитися кришталево чистими водами, багатим історичним шармом і захопливими пляжами, і все це за частку вартості, пов'язаної з більш популярними напрямками, такими як Мальдіви.

Мандрівники можуть насолоджуватися тижневим перебуванням на Мальті, починаючи приблизно від 950 доларів.

Який ще курорт здатен замінити Мальдіви?

Анталія в Туреччині, особливо район Сіде, пропонує розкішний відпочинок і може конкурувати з Мальдівами завдяки курорту Bijal з власними віллами й басейнами, передає Independent.

Відпочинок на Bijal починається від 900 євро за ніч, що робить його дешевшою альтернативою Мальдівам, хоча все ще недосяжним для бюджетних мандрівників.

