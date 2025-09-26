Хізер Грін, експертка компанії Sovereign Luxury Travel, визначила 4 найкращі напрямки, де температура в середньому становить близько 25 градусів за Цельсієм протягом останнього місяця осені. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Перлина, що вартує уваги кожного: 5 must-see локацій в Ольборгу

Які напрямки порадують сонцем у листопаді?

Тенерифе

Експертка виділила іспанський Канарський острів Тенерифе як найпопулярніший напрямок для туристів, які шукають цілорічне сонце і м'яку зимову температуру в середньому від 20 до 25 градусів за Цельсієм.

Любителям подорожей рекомендується відвідати острів у період з листопада по лютий, коли він пропонує більш спокійний відпочинок, вільний від звичного натовпу.

Анс-ле-Раї

Також порекомендувала курорт Анс-ле-Раї, що розташований на острові Маврикій у Східній Африці. Грін описала його як одну з найбільш "сліпучих прихованих перлин".

Навіть взимку температура залишається теплою і привабливою, близько 26 – 27 градусів тепла, що робить це місце ідеальним для сонячних днів на білосніжних пляжах і віндсерфінгу в спокійних бірюзових водах,

– пояснила вона.



Анс-ле-Раї / Фото Sovereign

Мальдіви

Мальдіви продовжують вважатися найкращим місцем для зимових канікул, адже середня температура тут становить від 27 до 30 градусів за Цельсієм. Туристичний експерт Хізер підкреслила привабливість цього напрямку, зазначивши, що відвідувачі можуть насолоджуватися різноманітними видами активного відпочинку.

Найкраще проводити дні, плаваючи з маскою і трубкою серед барвистих коралових рифів, вирушаючи в круїзи на заході сонця, щоб поспостерігати за дельфінами, або насолоджуючись розслаблюючими водними спа-процедурами,

– зазначила вона.

Ідилічна атмосфера та різноманітні враження роблять Мальдіви найкращим вибором для зимових мандрівників.

Рив'єра-Майя

Наостанок експертка назвала Рив'єру-Майя в Мексиці "гарним вибором" для зимової подорожі. Регіон може похвалитися приємними температурами від 24 до 28 градусів за Цельсієм, пропонуючи ідеальні умови для засмаги на 30 кілометрах незайманих пляжів з білим піском і купання в спокійних водах Карибського моря.



Рив'єра-Майя / Фото royalcaribbean

Крім того, неподалік від узбережжя розташований другий за величиною кораловий риф у світі. Це надає неперевершені можливості для любителів снорклінгу та дайвінгу дослідити яскраве морське життя.

Чому оксамитовий сезон – ідеальний для відпочинку?

Оксамитовий сезон приносить із собою ідеальні погодні умови для відпочинку, що характеризуються м'яким сонячним світлом і комфортною температурою води, пише @njoy_travell.

У цей період також спостерігається помітне зниження як кількості туристів, так і цін на подорожі, що надає можливість для тих, хто хоче відпочити не за всі гроші світу.

Куди поїхати на відпочинок восени?