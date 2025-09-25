Від замку і кафедрального собору Ольборг до жвавої вулиці Йомфру Ане Гаде – кожен мандрівник знайде щось, що його зацікавить. 5 локацій, які варто подивитися в Ольборгу, називає 24 Канал з посиланням на TripAdvisor та VisitDenmark.

Читайте також Бюджетно, автентично і без натовпів: 3 райські куточки Середземномор'я, які б'ють рекорди у 2025

Які локації варто відвідати в Ольборгу? Замок Ольборгус Єдиний збережений замок для збору податків у Данії, збудований королем Крістіаном III між 1539 і 1555 роками. Спочатку він побудований як резиденція для місцевого губернатора. Цей історичний об'єкт пропонує відвідувачам можливість дослідити і його загадкові підземні ходи та каземати.

Замок Ольборгус / Фото en.wikipedia.org

Будинок Йенса Банга та Йоргена Олуфсена Чарівні вулички старого Ольборга встелені безліччю приголомшливих історичних будинків, кожен з яких розповідає історію про багате минуле міста. Серед цих архітектурних перлин – Будинок Єнса Банга, яскравий приклад голландського ренесансного стилю, побудований у 1624 році заможним купцем. Ще одна варта уваги споруда – Будинок Йоргена Олуфсена, відомий як найкраще збережена купецька резиденція епохи Відродження в Данії. Побудований у 1616 році Олуфсеном, який також був зведеним братом Єнса Банга, він є свідченням архітектурної спадщини регіону.

Будинок Йоргена Олуфсена / Фото Komoot

Центральна набережна

Центральна набережна Ольборга є місцем відпочинку як для місцевих, так і для гостей міста. Саме тут можна відчути живу атмосферу, дослідити місцеві магазини й ресторани, і насолоджуватися при цьому пейзажними видами вздовж набережної.

Fårup Sommerland

Популярний парк розваг, розташований серед пишного лісу, приваблює відвідувачів різноманітними атракціонами для всіх вікових категорій. Гості можуть провести захопливий день, наповнений адреналіном на американських та водних гірках, живими виступами та вишуканими ресторанами.



Парк розваг Fårup Sommerland Aalborg / Фото Fårup Sommerland

Musikkens Hus

Музичний будинок в Ольборзі – це культурний центр, що включає музичну школу та великий концертний зал. Будівля, спроєктована віденською архітектурною майстернею Coop Himmelb(l)au, відрізняється оригінальним фасадом та високим атріумом, що символізує єдність музики та архітектури.

Яке місто Данії визнали найщасливішим у світі?