Щороку Інститут якості життя публікує рейтинг щасливих міст на основі 82 факторів. Серед них є, зокрема, освіта, інклюзивна політика, економіка, захист навколишнього середовища, доступ до зелених зон, думка самих мешканців тощо, розповідає 24 Канал.

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Яке місто назвали найщасливішим у світі?

Цьогорічний рейтинг очолює Копенгаген. Згідно з результатами дослідження, столиця Данії отримала першість завдяки своїй "відданості освіті та інноваціям", а також прозорості в управлінні, сталому розвитку та доступності медичного обслуговування.

Здоров'я та добробут є наріжними каменями життя в Копенгагені. Там кожен мешканець медично застрахований, і на 1000 жителів є 4,4 лікаря. Тривалість життя становить 79,9 року, що підтримується збалансованим способом життя, який включає середній робочий тиждень тривалістю 37 годин,

– мовиться у звіті.



Копенгаген, Данія / Фото Pexels

Цюрих у Швейцарії посів друге місце, а третю позицію зайняв Сінгапур. Ще одне данське місто, Орхус, яке очолило рейтинг у 2024 році, посідає четверте місце. Антверпен у Бельгії – п'яте.

Варто зазначити, що Данія, яку на початку 2025-го було названо другою найщасливішою країною світу після Фінляндії, має сім міст лише у топ-50.

Однак Інститут якості життя зазначає: "Жодне місто не можна назвати абсолютно найкращим у забезпеченні щастя своїх громадян у довгостроковій перспективі. Ми можемо виділити міста за конкретні досягнення чи покращення в певному році".