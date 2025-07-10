Томар визнали "прихованою перлиною" на основі величезної кількості даних, враховуючи тенденції запитів, інформацію про місцеву їжу, статистику вартості проживання, наявність пам'яток та можливості для пригод тощо. Серед особливостей містечка – старовинна архітектура та захопливі пейзажі, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Чому місто Томар – прихована перлина Європи

Це невелике португальське місто з 20-тисячним населенням, яке розташоване фактично в центрі країни. Можливо, воно не пропонує того приморського шарму, як відомі курортні місця Португалії, але має що запропонувати натомість.

Найперше Томар має статус міста з історичним значенням. Його збудували всередині монастиря ще наприкінці 12 століття. А до 15 століття воно слугувало центром португальської глобальної експансії за часів Генріха Мореплавця.



Вигляд на містечко Томар / Фото "Вікіпедія"

У середньовічному центрі міста можна побачити головну церкву, названу ім'ям Святого Івана Хрестителя. Також у Томарі варто відвідати:

Замок і монастир Ордену Христа – головна пам'ятка міста та одна з найважливіших у Португалії, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

– головна пам'ятка міста та одна з найважливіших у Португалії, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Акведук Пегойнш – міст, побудований між 1503 і 1614 роками для постачання води до монастиря Ордену Христа.

– міст, побудований між 1503 і 1614 роками для постачання води до монастиря Ордену Христа. Синагогу Томара – найкраще збережена середньовічна синагога Португалії, що датується 15 століттям.



Замок і монастир / Фото "Вікіпедія"

Відпочити від культурного ритму можна в парку Мучан. Там розташоване дерев'яне водяне колесо, що є визначною пам'яткою міста та нагадує про часи, коли млини сприяли економічному процвітанню міста.

Де розташований Томар: карта