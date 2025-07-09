Незалежно від того, чи хочете ви поплавати, чи насолодитися їжею на березі моря, втекти в самоту чи зробити найкращі фото, тут є стільки красивих пляжів, які закриють кожну потребу. 24 Канал, посилаючись на Lonely Planet, розповідає про п'ять найкращих.

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Червоний пляж



Червоний пляж / Alamy

Розташування : південна сторона острова, поблизу села Акротірі.

: південна сторона острова, поблизу села Акротірі. Зручності: шезлонги та парасольки в пік сезону, кілька таверн та продуктових кіосків.

Цей пляж з'являється на незліченній кількості сторінок у соціальних мережах завдяки своїм однойменним червоним скелям, що височіють над коричневим піском. Його особливо варто відвідати по обіді, коли сонце заливає пісок теплим сяйвом.

Пляж Камарі



Пляж Камарі / Фото santorini-more.com

Розташування : південно-східне узбережжя острова поруч із селом Камарі.

: південно-східне узбережжя острова поруч із селом Камарі. Зручності: оренда шезлонгів та парасольок, набережна з барами та ресторанами.

Цей пляж отримав назву від місця свого розташування – поблизу курортного села Камарі. Він має довгу смугу коричневого піску та чисті та спокійні води. Влітку тут буває людно, тому краще їхати зраненька.

Пляж Камарі відомий різноманітними видами спорту, зокрема, пропонують дайвінг-екскурсії для дослідження підводних печер.

Білий пляж



Білий пляж / Фото Google Maps

Розташування : південно-західне узбережжя острова, недалеко від села Акротірі.

: південно-західне узбережжя острова, недалеко від села Акротірі. Зручності: невелика кількість шезлонгів та парасольок для оренди.

Це затишна бухта й ідеальне місце для втечі від популярного Червоного пляжу. Назва пляжу описує не пісок, що насправді є вулканічним і темним, а блискучі скелі, що височіють над узбережжям.

На цьому пляжі не так багато зручностей, як на попередніх. Тут є лише один чи два продавці, що пропонують шезлонги і перекус, тому краще брати все із собою.

Чорний пляж



Чорний пляж / Фото Shutterstock

Розташування : південно-західне узбережжя острова, недалеко від села Акротірі.

: південно-західне узбережжя острова, недалеко від села Акротірі. Зручності: оренда шезлонгів та парасольок, туалети, таверна, пляжний клуб.

Чорний пляж ще менш людний, ніж Білий. Його берег покритий дрібним піском вугільного кольору, звідки й назва. Чиста вода, що кишить морськими мешканцями і захищена від північних вітрів, ідеально підходить для підводного плавання та дайвінгу.

Пляж Армені



Пляж Армені / Фото Greeka

Розташування : північне узбережжя острова, біля села Ія.

: північне узбережжя острова, біля села Ія. Зручності: невелика таверна та дайвінг-центр.

Часто недооцінений пляж, звідки відкриваються одні з найкращих краєвидів на кальдеру Санторіні. Вода тут, до слова, також особлива – одна з найчистіших на острові.

Берег на пляжі кам'янистий та гальковий, тому відпочивальникам варто подбати про додаткове взуття. Туристичної інфраструктури тут мало, тож їжу, лежак та інші необхідні речі краще брати із собою.