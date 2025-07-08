Три турецькі експерти розповіли про свої улюблені місця для ідеальної літньої подорожі. Це острови Бозджаада та Імброс, а також місто Ак'ярлар, пише 24 Канал, посилаючись на Lonely Planet.
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Острів Бозджаада
Цей мальовничий клаптик землі розташований лише за 8 кілометрів від північно-західного узбережжя Туреччини. На поромі добиратися лише пів години, але водночас острів достатньо віддалений, бо зберіг більшу частину своєї природної краси та невимушеного шарму.
Мандрівників, які прибувають в цю гавань, зустрічає велична фортеця, яка свідчить про давню історію заселення острова. Тут місцеві люблять відпочивати на пляжі Сулубахче та займатися кайтсерфінгом на вітряному Чайирі.
Де розташована Бозджаада: карта
Місто Ак'ярлар
Це сусідня більш спокійна локація біля Бодрума, що також оточена водами Егейського моря. Караїнджир, Акчабюк і Метеор – найпопулярніші пляжі в цьому районі серед місцевих. Там дуже чиста вода, а також пропонують каякінг та екскурсії на човнах.
Де розташований Ак'ярлар: карта
Острів Імброс
Цей острів місцеві називають Ґекчеада. Попри чудові та вітряні в спеку пляжі, він досі залишається поза увагою туристів. Місцеві з цього приємно дивуються, адже сусідній півострів Галліполі вже давно є популярним туристичним місцем.
Як тільки ви ступите на цей острів з незайманими бухтами та пляжами, ви одразу зрозумієте, чому Ґекчеада перекладається як "райський острів",
– каже турецький письменник Омерджан Качар, що спеціалізується на подорожах.
Подорож сюди – це приємна 1,5-годинна поїздка поромом з міста Чанаккале. Серед безлічі прекрасних прибережних місць, на його думку, виділяються два: Кефалос та Угурлу. Там можна як поплавати, так і спробувати водні розваги.
Де розташований Імброс: карта