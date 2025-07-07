Окрім Риму, в Італії є інші міста, де краса історії та культури розкривається без скупчення туристів у популярних місцях. Видання Daily Express пропонує три недооцінені міста Італії, які варто відвідати замість Риму, пише 24 Канал.

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Барі, Апулія

Щоб уникнути натовпів, як у Римі, мандрівникам рекомендують відвідати місто Барі, що є столицею регіону Апулія. Це доступне і жваве портове місто розташовується на узбережжі Адріатичного моря.



Барі / Фото з мережі

Барі – це чудове місце для прогулянок старим містом, куштування морепродуктів та відвідування маленьких сіл поблизу.

Недооцінене місто в одній з найбільш відвідуваних туристичних країн Європи може стати ідеальним місцем для відпустки.

Катанія, Сицилія

Портове місто Катанія розташоване прямо під вулканом Етна, має гарні краєвиди та чудову їжу. Катанія є гарним місцем для тих, хто любить смачно поїсти.



Катанія / Фото Pexels

На центральній площі міста, Piazza del Duomo, розташовується статуя Фонтана дель Елефанте поряд з Кафедральним собором Катанії.

Верона

Ще одне чудове недооцінене місто Італії – це Верона, яке розташоване неподалік від Флоренції і відоме своєю історією про Ромео і Джульєтту.



Верона / Фото Pexels

Верону часто ігнорують на користь більших італійських мегаполісів, таких як Рим, Флоренція та Венеція, що робить її перлиною для мандрівників, які шукають більш автентичного, інтимного італійського досвіду.

Завдяки компактному, пішохідному історичному центру, багатовіковому шарму та великій кількості справжніх тратторій, де подають місцеві делікатеси, Верона пропонує спокійну, але культурно багату втечу від натовпу.