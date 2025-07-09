Независимо от того, хотите ли вы поплавать, или насладиться едой на берегу моря, убежать в одиночество или сделать лучшие фото, здесь есть столько красивых пляжей, которые закроют каждую потребность. 24 Канал, ссылаясь на Lonely Planet, рассказывает о пяти лучших.

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Красный пляж



Красный пляж / Alamy

Расположение : южная сторона острова, вблизи деревни Акротири.

: южная сторона острова, вблизи деревни Акротири. Удобства: шезлонги и зонтики в пик сезона, несколько таверн и продуктовых киосков.

Этот пляж появляется на бесчисленном количестве страниц в социальных сетях благодаря своим одноименным красным скалам, возвышающимся над коричневым песком. Его особенно стоит посетить после обеда, когда солнце заливает песок теплым сиянием.

Пляж Камари



Пляж Камари / Фото santorini-more.com

Расположение : юго-восточное побережье острова рядом с селом Камари.

: юго-восточное побережье острова рядом с селом Камари. Удобства: аренда шезлонгов и зонтиков, набережная с барами и ресторанами.

Этот пляж получил название от места своего расположения – вблизи курортного села Камари. Он имеет длинную полосу коричневого песка и чистые и спокойные воды. Летом здесь бывает людно, поэтому лучше ехать с утра.

Пляж Камари известен разнообразными видами спорта, в частности, предлагают дайвинг-экскурсии для исследования подводных пещер.

Белый пляж



Белый пляж / Фото Google Maps

Расположение : юго-западное побережье острова, недалеко от деревни Акротири.

: юго-западное побережье острова, недалеко от деревни Акротири. Удобства: небольшое количество шезлонгов и зонтиков напрокат.

Это уютная бухта и идеальное место для побега от популярного Красного пляжа. Название пляжа описывает не песок, что на самом деле является вулканическим и темным, а блестящие скалы, возвышающиеся над побережьем.

На этом пляже не так много удобств, как на предыдущих. Здесь есть только один или два продавца, предлагающих шезлонги и перекус, поэтому лучше брать все с собой.

Черный пляж



Черный пляж / Фото Shutterstock

Расположение : юго-западное побережье острова, недалеко от села Акротири.

: юго-западное побережье острова, недалеко от села Акротири. Удобства: аренда шезлонгов и зонтиков, туалеты, таверна, пляжный клуб.

Черный пляж еще менее людный, чем Белый. Его берег покрыт мелким песком угольного цвета, откуда и название. Чистая вода, кишащая морскими обитателями и защищенная от северных ветров, идеально подходит для подводного плавания и дайвинга.

Пляж Армени



Пляж Армени / Фото Greeka

Расположение : северное побережье острова, возле деревни Ия.

: северное побережье острова, возле деревни Ия. Удобства: небольшая таверна и дайвинг-центр.

Часто недооцененный пляж, откуда открываются одни из лучших видов на кальдеру Санторини. Вода здесь, к слову, также особенная – одна из самых чистых на острове.

Берег на пляже каменистый и галечный, поэтому отдыхающим стоит позаботиться о дополнительной обуви. Туристической инфраструктуры здесь мало, поэтому еду, лежак и другие необходимые вещи лучше брать с собой.