Независимо от того, хотите ли вы поплавать, или насладиться едой на берегу моря, убежать в одиночество или сделать лучшие фото, здесь есть столько красивых пляжей, которые закроют каждую потребность. 24 Канал, ссылаясь на Lonely Planet, рассказывает о пяти лучших.
Обратите внимание Нетуристические направления: три локации в Турции, куда местные ездят на отдых
Красный пляж
Красный пляж / Alamy
- Расположение: южная сторона острова, вблизи деревни Акротири.
- Удобства: шезлонги и зонтики в пик сезона, несколько таверн и продуктовых киосков.
Этот пляж появляется на бесчисленном количестве страниц в социальных сетях благодаря своим одноименным красным скалам, возвышающимся над коричневым песком. Его особенно стоит посетить после обеда, когда солнце заливает песок теплым сиянием.
Пляж Камари
Пляж Камари / Фото santorini-more.com
- Расположение: юго-восточное побережье острова рядом с селом Камари.
- Удобства: аренда шезлонгов и зонтиков, набережная с барами и ресторанами.
Этот пляж получил название от места своего расположения – вблизи курортного села Камари. Он имеет длинную полосу коричневого песка и чистые и спокойные воды. Летом здесь бывает людно, поэтому лучше ехать с утра.
Пляж Камари известен разнообразными видами спорта, в частности, предлагают дайвинг-экскурсии для исследования подводных пещер.
Белый пляж
Белый пляж / Фото Google Maps
- Расположение: юго-западное побережье острова, недалеко от деревни Акротири.
- Удобства: небольшое количество шезлонгов и зонтиков напрокат.
Это уютная бухта и идеальное место для побега от популярного Красного пляжа. Название пляжа описывает не песок, что на самом деле является вулканическим и темным, а блестящие скалы, возвышающиеся над побережьем.
На этом пляже не так много удобств, как на предыдущих. Здесь есть только один или два продавца, предлагающих шезлонги и перекус, поэтому лучше брать все с собой.
Черный пляж
Черный пляж / Фото Shutterstock
- Расположение: юго-западное побережье острова, недалеко от села Акротири.
- Удобства: аренда шезлонгов и зонтиков, туалеты, таверна, пляжный клуб.
Черный пляж еще менее людный, чем Белый. Его берег покрыт мелким песком угольного цвета, откуда и название. Чистая вода, кишащая морскими обитателями и защищенная от северных ветров, идеально подходит для подводного плавания и дайвинга.
Пляж Армени
Пляж Армени / Фото Greeka
- Расположение: северное побережье острова, возле деревни Ия.
- Удобства: небольшая таверна и дайвинг-центр.
Часто недооцененный пляж, откуда открываются одни из лучших видов на кальдеру Санторини. Вода здесь, к слову, также особенная – одна из самых чистых на острове.
Берег на пляже каменистый и галечный, поэтому отдыхающим стоит позаботиться о дополнительной обуви. Туристической инфраструктуры здесь мало, поэтому еду, лежак и другие необходимые вещи лучше брать с собой.