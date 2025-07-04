Гарна новина полягає в тому, що це італійський острів, тож збиратися в далеку дорогу не доведеться. Один із його пляжів нещодавно очолив рейтинг найкращих у світі, пише 24 Канал, посилаючись на Express.

Зверніть увагу Ця країна Європи дешевша за Іспанію та Грецію, і тут чудові пляжі та неймовірні гори

На якому острові розташований найкращий пляж у світі

Це острів Сардинія, що розташований посередині між італійським та іспанським узбережжями в Середземному морі. Він залишається менш популярним, ніж узбережжя Іспанії та Греції, які зараз стикаються з проблемами надмірного туризму.

Головне місто острова, Кальярі, розташоване в його найпівденнішій точці. Воно славиться найкращими ресторанами та стане місцем зупинки для тих, хто шукає міських розваг. Натомість Альгеро, ще одне велике місто, розташоване на протилежному кінці острова, – і теж вирізняється жвавою атмосферою і яскравою "гастрономічною сценою".

Якщо додати до цього теплий клімат і прекрасні пляжі, то це означатиме, що тут є всі необхідні умови для ідилічної відпустки. Незаймані береги Сардинії часто очолюють світові рейтинги найкращих пляжів світу.

Один із них нещодавно був визнаний найкращим на планеті, і це – Кала Голоріце.



Пляж Кала Голоріце / Фото Un Trolley per Due

Кала Голоріце — це більше, ніж просто пляж — його непідробна краса зворушує з першої ж миті, коли ви кидаєте на нього погляд. Незалежно від того, чи стоїте на оглядовому майданчику, чи просто на березі, зануривши ноги у воду, – пейзаж справді перехоплює подих,

– сказали експерти.

Серед найкращих пляжів Сардинії також є:

Кала Маріолу;

Ла-Пелоза;

Спьяджа-дель-Пірата;

Спьяджа-Рена-Б'янка;

Кала Корсара.

Де розташований пляж Кала Голоріце: карта

Щоправда, Сардинія може бути досить переповненою в пік сезону, який припадає на липень і серпень.