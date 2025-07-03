Цей острів до того ж називають таким, що начебто має найчистіші води у світі. І такий титул він отримує вже не перший рік, розповідає 24 Канал, посилаючись на Express.

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На якому грецькому острові найчистіша вода

Острів Кімолос відомий своїми мальовничими вуличками й традиційним характером, а ще – неймовірними пляжами, де немає натовпів відпочивальників. Не дивно, що він продовжує вражати тих, хто вирішує провести там відпустку.

За даними видання The Greek Reporter, острів знову став місцем, де є пляж із найчистішою водою у світі.

Американське туристичне агентство Florida Panhandle нещодавно опублікувало свій список пляжів із найчистішою водою у світі. Проаналізувавши понад 2,4 мільйона відгуків, експерти дійшли висновку, що пляж Прасса в Кімолосі, має найчистіші води у світі,

– пише видання.



Пляж Прасса на Кімолосі / Фото Tripadvisor

Оцінку пляжів було розраховано на основі відсотка відгуків, у яких згадувалася "чиста вода". Один з відвідувачів Прасси написав на Tripadvisor: "Найгарніший пляж на острові. Блакитна вода від відблиску білого піску".

Ми вирушили на одноденну екскурсію з Мілоса, але обов'язково повернемося, щоб насолодитися цим дивовижним пляжем більше днів під час наступної поїздки,

– написав один із відпочивальників.

Згідно з відгуками туристів, на пляжі Прасса немає спеціально облаштованих місць для відпочинку. Туди варто йти зі своїми лежаками та шезлонгами. Цікаво, що більшості відпочивальників це подобається, адже такі незаймані пляжі мають свій шарм.

Пляж Прасса на карті:

До слова, найкращий спосіб дістатися на острів Кімолос – прибути на Мілос, а потім сісти на невеликий пором, що курсує з Поллонії. Зазвичай такі мініподорожі здійснюють по 3 – 5 разів на день. Деякі з великих поромів, що прямують на Мілос, можуть звично зупинятися в Кімолосі, що варто уточнювати на місці.