Консультантка з подорожей в Італію назвала найкращий час для подорожі в цю країну. Якщо ви плануєте відпочинок в Італії і не прив'язані до дати, то варто скористатися порадою експертки, пише 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Найкращий час для подорожі в Італію

Експертка, на ім'я Дженна, яка активно веде свій тікток, сказала, що її найулюбленіший час для поїздки до Італії – "із середини вересня до початку листопада, тобто в основному в жовтні або наприкінці цього періоду".

Це найкращий час для мандрівки мальовничими містами, але. найімовірніше, не для пляжного відпочинку. Для курортної поїздки багатьом відпочивальникам може бути некомфортно через похолодання.

З огляду на це, інший період, який я б розглянула, – це початок – середина березня і до середини травня,

– поділилася консультантка, зазначивши, що в цей час "гарні температури".

Дженна додала, що, готуючись до відпочинку в Італії весною, варто перевірити, які пляжі в цю пору відкриті. "Якщо ви збираєтеся на узбережжя в містечку Амальфі, то важливо врахувати, що воно закрите з кінця жовтня до початку квітня", – додала експертка.

Однак за туристичні місця в популярних містах, як-от Рим, Флоренція чи Венеція, хвилюватися не варто. Основні напрямки фактично завжди відкриті для мандрівників.

"Найгірший час" для відвідування Італії

На думку Дженни, "найгіршим періодом" для поїздки вона вважає середину червня – початок вересня. Це час спекотної погоди й палючого сонця, а ще – купи туристів. А "найгіршим місяцем" вона вважає серпень.

Річ у тім, що в цей час відпочивають не лише мандрівники, які групами приїжджають в Італію. Це період відпусток і в самих італійців, які також хочуть вийти на вулиці та позасмагати на узбережжі.