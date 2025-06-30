Видання Travel off Path назвало місто, яке може стати хорошою альтернативою Флоренції для бюджетного мандрівника. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чим славиться Лечче

Це місто – Лечче. Воно розташоване на півдні країни в одному з найменш досліджених регіонів – на півострові Салентина, у регіоні Алупія. Історія портового міста сягає ще античних часів, а тому тут є безліч красивих архітектурних об'єктів.

У самому центрі Лечче розташована добре збережена римська арена, яка колись вміщувала понад 25 тисяч осіб, що спостерігали за проведенням гладіаторських ігор. Неподалік є античний театр, який також має довгу історію.

Найкрасивіші будівлі міста – церква 12 століття, дзвіниця та єпископський і семінарський палаци – розташовані на Соборній площі.

Найбільшою родзинкою Лечче є його колекція пам'яток епохи Відродження – замок Карла V, елегантний палац 16 століття, який тепер використовують як адміністративну будівлю, тріумфальна арка Порта Наполі тощо.



Архітектура міста Лечче / Фото AXP Photography

Порівняння цін у Лечче та Флоренції

Ціни на відпочинок в Лечче значно дешевші, аніж у Флоренції. Видання порівняло діапазон цін у двох італійських містах на основні витрати.

Бюджетні готелі: 60 – 90 доларів у Лечче та 100 – 150 доларів у Флоренції;

готелі середнього класу: 90 – 130 доларів проти 160 – 220 доларів;

кава і тістечко: 2,50 – 4 долари проти 4 – 7 доларів;

паніно або паста: 6 – 10 доларів проти 10 – 15 доларів;

піца та напій: 8 – 12 доларів проти 14 – 18 доларів;

вечеря з трьох страв: 20 – 30 доларів проти 35 – 50 доларів.

Ще однією перевагою Лечче перед Флоренцією є те, що тут на вулицях значно менше туристів і загалом усі визначні пам'ятки більш доступні. Тому це непопулярне місто точно може стати чудовим напрямком для літньої відпустки.