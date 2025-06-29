Лерос саме той острів, що залишається тихим, історичним і глибоко автентичним. Це чарівний прихисток для тих, хто хоче відпочивати серед природної краси та місцевого шарму, розповідає 24 Канал, посилаючись на Express.

Цікаво Шарм-еш-Шейх за межами готелю: куди піти, щоб вирватися з all inclusive

Чому варто відвідати острів Лерос

Лерос не належить до числа більш популярних та відвідуваних островів Греції. Тут немає великих курортів, готелів за системою "все включено", а лише сімейні гостьові будинки та приморські заїжджі двори.

На острові є кілька мальовничих бухт з бірюзовою водою та тихі пляжі, такі як Алінда, Агія Марина та Ксерокамбос.



Острів Лерос / Фото Greeka

Лерос також чудове місце для піших прогулянок та їзди на велосипеді. Тут є багато цікавих маршрутів, що проходять через мальовничі села й затоки, а також – через важливі історичні та військові об'єкти, що датуються періодами від античності до часів Другої світової війни.

У головному порту острова, Агія-Марина, є жвава набережна з традиційними тавернами, магазинами та кафе. Її називають ідеальним місцем, щоб посмакувати свіжими морепродуктами та поспостерігати за повсякденним життям місцевих жителів.

Де розташований Лерос: карта

На Леросі також радять відвідати невелике рибальське село Панделі. Тут є величний замок 14 століття з із захопливим виглядом на Егейське море. Вода на узбережжях Панделі – кришталево чиста, а ще в туристів буде шанс побачити барвисті рибальські човни.