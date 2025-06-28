Хоч "ол інклюзів" і спокушає зручністю, та справжній Єгипет починається за межами готельної браслетної зони. Про цікаві місця, які варто побачити у Шарм-еш-Шейху, розповідає 24 Канал.

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Куди піти у Шарм-еш-Шейху

Найперше варто відправитися у Старе місто, де можна сповна відчути колорит арабського базару, приправлений запахом спецій. Не поспішайте купувати щось, адже спершу у Єгипті треба добряче поторгуватися, щоб вибити найкращу ціну.

У Старому місті розташована найбільша архітектурна пам'ятка Шарм-еш-Шейху – мечеть Аль-Сахаба. Вона прекрасна як вдень, так і вночі, адже підсвічується різноколірним світлом. У мечеть можна заглянути всередину, але для цього жінкам запропонують одягнути хіджаб та закритий одяг. Навіть, якщо ви не мусульмани, то варто спробувати. Місцеві єгиптяни самі пов'яжуть вам хустку і навіть запропонують обрати тканину.



Мечеть у Шарм-еш-Шейху / Фото Tima Miroshnichenko, Pexels

Ввечері можна прогулятися по площі Наама-Бей, де вирує активне нічне життя. Тут є безліч ресторанів, кальянних та нічних клубів. Оскільки купатися в Червоному морі після заходу сонця не можна, а сонце в Єгипті заходить дуже швидко, то замість того, щоб сидіти в готелі, можна відправитися на прогулянку.

Якщо з рифом біля готелю вам не пощастило, то не біда, адже у Шарр-еш-Шейху розташований Національний парк Рас-Мохаммед. Це місце – як акваріум. Тут можна поплавати з різноманітними кольоровими рибками і уявити себе в мультику про підводний світ. Обов'язково візьміть з собою маски для плавання, або замовте дайвінг-тур.



Підводна краса Червоного моря / Фото Ruben Galante, Pexels

Також можна замовити одноденну екскурсію на Кольоровий каньйон. До нього доведеться добиратися кілька годин, але краєвиди точно того варті – глибокі ущелини та барвисті стіни не схожі на реальність.

Відпочинок у Єгипті може бути цікавим та насиченим. Головне – зрозуміти, чого вам справді хочеться.