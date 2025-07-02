У Європі є одна країна, де можна насолодитися так само прекрасними пляжами, але без палючого сонця. І вона нічим не гірша за середземноморські, пише 24 Канал, посилаючись на Express.

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Яка країна Європи має сприятливий клімат влітку

Литва назвали ідеальною альтернативою більш жвавим курортним країнам. Температура влітку там становить близько +24 градусів, тому "смажитися" на пляжі не доведеться, як і вмикати в апартаментах кондиціонер кожні десять хвилин.

До того ж Литву назвали одним із найкращих європейських напрямків 2025 року за версією американського туристичного видання Lonely Planet. Курорти в цій країні вважають чудовими насамперед для сімейного відпочинку.

Однією з перлин Литви є Куршська коса – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей приголомшливий клаптик землі простягається з неймовірними дюнами та багатою лісовою місцевістю. На Куршській косі розташована Ніда – одне з найвідоміших поселень Литви. Тут одні з найчистіших пляжів у всій Європі та менше людей.



Дюни біля Ніди / Фото "Вікіпедія"

Щоб відчути жвавішу курортну атмосферу, варто поїхати в Палангу. Це приморське місто, що переповнене закладами просто неба, де подають смачні місцеві делікатеси.



Пляж у Паланзі / Скриншот відео

Наприклад, там можна скушутувати шалтібарщай – яскраво-рожевий буряковий суп, який подають холодним. А також готують цепелінай – ситні картопляні галушки, начинені м’ясом або сиром і политі соусом.

Де розташована Паланга: карта

Трохи далі на узбережжі розташоване селище Швянтойї. Це курортна місцина для тихішого та бюджетнішого відпочинку. А ще це чудова локація для дослідження культури та історії Литви.