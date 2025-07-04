Британська туристична агентка радить наступною бронювати Австрію. Ця країна настільки чарівна й водночас тиха, що її справді недооцінюють, пише 24 Канал, посилаючись на The Sun.

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Австрія – чудовий вибір для літнього відпочинку

Так, ця країна не має виходу до моря, тому тут немає морських чи океанських пляжів. Проте є багато мальовничих озер, де можна купатися та засмагати. Деякі з них, до речі, вважаються одними з найчистіших у Європі.

Це приголомшлива країна, що може похвалитися температурою близько 30 градусів влітку, десятками незайманих озер, ідеальних для охолодження, а найкраще те, що тижнева відпустка коштуватиме вам лише кілька сотень євро,

– каже турагентка Бріндер Каур.

Тобто це чудова країна з теплим літом, де можна відпочити з обмеженим бюджетом. "У середньому келих вина чи пива коштує близько 5 євро", – додала експертка.

Тут мальовничі озера часто обрамлюють гори, а на узбережжях розташовані сільські поселення. Краєвиди Австрії – це картинки наяву.



Пляжний відпочинок на озері Вольфганзее / Фото WTG

Наприклад, Зелль – чарівне село в Австрії, відоме своїм озером Ахорнзее, де можна купатися. Воно розташоване просто в селі. "Тут є платформа для стрибків у воду та майданчик для пляжного волейболу", – розповідає Каур.



Озеро Клопайн / Фото Astl

Серед популярних варіантів для відпочинку також є озеро Вольфгангзее, біля якого розташовані громади Штробль, Санкт-Вольфганг та інші. Ідеальним для купання можна назвати озеро Клопайн у Каринтії, температура якого влітку сягає 29 градусів.