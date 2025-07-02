В Афганістані можна зустріти як поодиноких мандрівників, так і цілі туристичні групи. Ажіотаж найбільше став помітний влітку, коли уряд Талібану, який досі офіційно не визнала жодна країна світу, підрахував кількість іноземних туристів цього року, пише 24 Канал, посилаючись на AP.

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Скільки туристів вже відвідало Афганістан у 2025 році

Заступник міністра туризму Кудратулла Джамал заявив, що в Афганістан цього року прибуває велика кількість туристів. Уряд Талібану не проти – він навіть "радий їх вітати". Річ у тім, що туризм – це та сфера, над якою невизнана влада зараз працює.

Афганський народ теплий і гостинний, він бажає приймати туристів з інших країн. Туризм приносить багато переваг країні. Ми врахували ці переваги і прагнемо, щоб наша країна повною мірою скористалася ними,

– заявив Кудратулла Джамал в інтерв'ю на початку червня.

Хоча кількість туристів є скоріш невеликою, ніж суттєвою, – вона зростає. Якщо протягом усього 2024 року Афганістан відвідали близько 9 тисяч іноземних туристів, то за перші три місяці 2025-го – майже 3000 осіб.

Чому іноземці так активно навідуються

Туристичні візи до Афганістану можна отримати легко та швидко, а рейси з основних транзитних вузлів, як-от Дубай та Стамбул запускають по кілька разів на тиждень. Це чи не основна причина, чому сюди так почали їхати іноземці.

Афганістан хоч і не має виходу до моря, але його високі гори, мальовничі долини та піщані пустелі, ваблять завзятих мандрівників уже давно. Однак громадянам західних країн наразі радять утримуватися від поїздок.

Національний парк Банд-е-Амір у місті Баміан / Фото AP

Своїми враженнями від нещодавньої поїздки поділилася пара туристів Ілларі та Джеймс. Мандрівники зізналися, що близько року роздумували, чи варто їм проїхати через Афганістан у рамках своєї подорожі на кемпері з Британії до Японії. З морального погляду це здавалося їм неправильним. Однак пара вирішила все ж зупинитися в Афганістані, щоб "побачити ситуацію на власні очі".

Ілларі та Джеймс сказали, що раді були побувати в Афганістані, адже зустріли там "гостинних та привітних людей і побачили прекрасні краєвиди". Вони не відчували, що їхня мандрівка була формою підтримки Талібану, бо "подорожуючи, ви передаєте гроші в руки людей, а не уряду".

Заступник міністра туризму зазначив, що правила для жінок-іноземок набагато м'якші, ніж для місцевих. Мандрівниці повинні носити хустку на публіці, але їх рідко попросять закривати обличчя. Також в іноземок є "більше шансів потрапити до деяких обмежених зон, таких як парки".