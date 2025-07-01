Користувач мережі @scottvisits склав власну підбірку найкращих найбільш недооцінених міст у Європі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Недооцінені міста Європи, які вразили туриста

Про місто Мостар у Боснії та Герцеговині взагалі мало хто чув. Однак тут розташоване одне з найкрасивіших Старих міст у світі. Місто славиться культовим Старим мостом, який з'єднує два береги річки Неретви. Міст був побудований за часів Османської імперії, а під час боснійської війни його повністю зруйнували. На щастя, ЮНЕСКО вирішило відновити старовинну пам'ятку, то ж милуватися нею можна досі. Скотт назвав міст "найкрасивішим об'єктом всесвітньої спадщини".



Місто Мостар вразило туриста архітектурою / Фото a.atilla39

Наступним містом у рейтингу туриста опинилося французьке Аннесі. Його Скотт називає "альпійською венецією", адже тут через все місто проходить канал. Турист був у захваті від барвистих будинків, вуличок з бруківкою та однойменного озера. Він точно радить відвідати Аннесі блогерам, адже тут інстаграмним є кожен куточок.



Аннесі порівнюють з Венецією / Фото Baraa Mukhaimer

Популярне серед українських туристів село Ксаміл в Албанії також дуже сподобалося британцю. У цьому місті є дуже красиві пляжі з бірюзовою водою. Та найбільша перевага Ксаміла – невисокі ціни, що ідеально для бюджетного мандрівника.



Мальовничий Ксаміл в Албанії / Фото Bordei Cristian

На третьому місці – місто Блед у Словенії. Скотт називає його "найспокійнішим місцем у світі" і водночас найбільш казковим. Саме тут розташоване найкрасивіше озеро у Словенії – Блед. Воно з усіх сторін оточене лісом та горами, а посередині озера стоїть мальовнича церква Успіння Пресвятої Діви Марії..



Ця локація неначе з казки / Фото Arianna Puiatti

На другому місці особистого рейтингу туриста опинилося місто Тиват у Чорногорії. Його Скотт називає бюджетною альтернативою розкішного Монако. Тиват розташований у мальовничій Которській затоці, то ж природа тут – просто неймовірна.



Тиват ідеальний для пляжного відпочинку / Фото Alexander Nadrilyanski, Pexels

Очолює рейтинг туриста – столиця Словенії Любляна. Скотт стверджує, що це "найчистіше, найбезпечніше та найнеймовірніше місце". Він називає Любляну справжньою прихованою перлиною Європи, яку точно варто відвідати.



Неймовірна Любляна / Фото Pham Ngoc Anh, Pexels

До речі, американська туристка Дейл Петерсон відвідала всі столиці Європи і назвала 5 найулюбленіших.