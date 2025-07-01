Що не так з Позітано

Коли човен туристки Софі Лоу причалив до берегів Амальфітанське узбережжя, вона була страшенно розчарована. Чому так трапилося – жінка розповіла Mirror, інформує 24 Канал.

Читайте також Так сподобалося, що вирішив переїхати: турист об'їздив весь світ, щоб знайти країну мрії

Архітектура у Позітано дійсно чарівна, а від будиночків на вершинах скель перехоплювало подих. Однак насолодитися цим мальовничим краєвидом було складно через величезну кількість туристів. Об 11 годині ранку черги були всюди. У порту люди вставали довгою вервечкою, щоб потрапити на свій пором. Пляжі були переповнені шезлонгами та відпочивальниками.

Часом Софі не могла вільно пройти вулицею і врізалася в інших туристів, адже місця просто бракувало. Запах моторного мастила та вихлопних газів наповнював повітря, а шум натовпу точно не сприяв розслабленню, якого так хочеться на відпочинку.



У Позітано не було й де кроку ступити / Фото Софі Лоу

У Позітано проживає менше як 4 тисяч постійних мешканців, однак щороку цей курорт відвідує близько 4 – 5 мільйонів туристів. Більшість людей припливають сюди поромами з сусідніх островів. Через це порт та води поблизу скель переповнені яхтами та човнами. Дороги вузькі та звивисті, а тому через автомобілі, автобуси і туристів, які намагаються пройти, утворюється страшенний хаос.

Позітано дійсно одне з найгарніших міст, яке Софі колись бачила у житті, однак переповненість туристами зруйнувала всю магію та атмосферу місця. Вона радить відвідувати цю місцевість у міжсезоння і користуватися громадським транспортом, щоб не перенавантажувати автомобілем дороги.

До речі, раніше ми писали про найкраще місто в Італії для бюджетного відпочинку.