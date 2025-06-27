Навколосвітня подорож, яка змінила життя

Ренді ніколи не було важко відповідати на питання про те, яка країна світу йому сподобалася найбільше. Адже коли він у неї прибув, то зрозумів, що кине все і залишиться тут жити. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

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Країна ця – Бразилія. Турист закохався у місто Ресіфі, що на узбережжі Атлантичного океану, ще коли сидів в літаку.

Я побачив ці красиві коралові хмарочоси пастельних кольорів прямо вздовж пляжу. Вони трохи нагадали мені Маямі-Біч,

– сказав Ренді.

Провівши якийсь час у цьому місті, Ренді зрозумів, що у Штати полетить лише, щоб сказати своєму керівництву, що він звільняється і переїжджає. Мандрівник не шкодує про це рішення, адже Бразилія підкорила його серце.



Бразильське місто Ресіфі / Фото Victor Cayke, Pexels

Ресіфі – одне з найколоритніших міст Бразилії і при цьому не дуже популярне серед туристів. Тут поєдналися бірюзові карибські пляжі та величезні хмарочоси. Місто часто називають "бразильською венецією", оскільки воно розташоване на островах, які з'єднані десятками каналів та мостів.

Найвідоміший міський пляж Playa de Boa Viagem простягається аж на 7 кілометрів вздовж океану. Також у Ресіфі є атмосферне Старе місто з колоніальними будівлями та барвистими вуличками.