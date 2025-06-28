Дейл назвала Business Insider 5 європейських столиць, які захопили її серденько. Американка обожнює ці міста і радить усім їх відвідати, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Що заборонено робити туристам у Парижі та за що буде найбільший штраф

Афіни, Греція

Афіни бувають шумними і неспокійними, однак у них є дуже багато прихованої чарівності. Дейл була у столиці Греції вже тричі, але щоразу знаходила тут щось нове. Туристці подобається досліджувати стародавні руїни. Також американка обожнює район Анафіотика з білими будинками, дерев'яними віконницями і великою кількістю зелені.



В Афінах відчувається історія / Фото jimmy teoh, Pexels

Париж, Франція

Колись американка вчилася у коледжі в Парижі, а після того відвідувала це місто ще безліч разів. При цьому туристка вважає, що їй ніколи не набридне столиця Франції. Навіть зараз Дейл думає, що пізнала лише зовсім трошки Парижу. Щоразу американка відкриває для себе тут щось нове.

Можна витратити все життя, щоб пізнати кожен із 20 округів Парижа. У світі немає місця, подібного до нього за їжею, мистецтвом, історією чи культурою. Мені подобається куштувати випічку від П'єра Ерме, милуватися шедеврами французьких імпресіоністів у Музеї Орсе або гуляти вздовж Сени на заході сонця,

– розповідала жінка.



Американка закохана в Париж / Фото Alejandro Aznar, Pexels

Бухарест, Румунія

У Бухаресті Дейл була лише раз та не може дочекатися, аби ще раз прогулятися вулицями цього міста. Столиця Румунії вразила американку своїми контрастами – суворі радянські будівлі межують з елегантною модерною архітектурою. Тут обов'язково треба побачити Палац парламенту та випити кави у Старому місті.



Туристка мріє повернутися у Бухарест / Фото Sara Sukosd, Pexels

Вільнюс, Литва

Вільнюс туристка вважає одним з найбільш недооцінених міст у Європі. Литовську столицю рідко обирають для мандрівки, та даремно.

Мені сподобалося відвідувати Палац великих князів литовських, щоб дізнатися про історію країни, підійматися на вежу замку Гедиміна, щоб помилуватися чудовим краєвидом на місто, і відпочивати з книгою в ідеальному Бернардинському саду,

– розповіла мандрівниця.



Мальовничий Вільнюс / Фото Dom J, Pexels

Лісабон, Португалія

Лісабон – це ідеальне місто для Дейл. Вона обожнює його за активне нічне життя, тістечка паштель де ната та ціни, які нижчі, аніж в інших містах Європи.



Яскраві трамваї у Лісабоні / Фото Nextvoyage, Pexels

Американка також назвала три європейські столиці, які її розчарували – Лондон, Гельсінкі та Амстердам. Дейл нізащо не повернеться у ці міста ще раз.