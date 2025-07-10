Томар признали "скрытой жемчужиной" на основе огромного количества данных, учитывая тенденции запросов, информацию о местной еде, статистику стоимости проживания, наличие достопримечательностей и возможности для приключений и тому подобное. Среди особенностей города – старинная архитектура и захватывающие пейзажи, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Mirror.

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Почему город Томар – скрытая жемчужина Европы

Это небольшой португальский город с 20-тысячным населением, который расположен фактически в центре страны. Возможно, он не предлагает того приморского шарма, как известные курортные места Португалии, но имеет что предложить взамен.

Прежде всего Томар имеет статус города с историческим значением. Его построили внутри монастыря еще в конце 12 века. А до 15 века он служил центром португальской глобальной экспансии во времена Генриха Мореплавателя.



Вид на городок Томар / Фото "Википедия"

В средневековом центре города можно увидеть главную церковь, названную именем Святого Иоанна Крестителя. Также в Томаре стоит посетить:

Замок и монастырь Ордена Христа – главная достопримечательность города и одна из важнейших в Португалии, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– главная достопримечательность города и одна из важнейших в Португалии, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акведук Пегойнш – мост, построен между 1503 и 1614 годами для снабжения водой монастыря Ордена Христа.

– мост, построен между 1503 и 1614 годами для снабжения водой монастыря Ордена Христа. Синагогу Томара – лучше всего сохранившаяся средневековая синагога Португалии, датируемая 15 веком.



Замок и монастырь / Фото "Википедия"

Отдохнуть от культурного ритма можно в парке Мучан. Там расположено деревянное водяное колесо, что является достопримечательностью города и напоминает о временах, когда мельницы способствовали экономическому процветанию города.

Где расположен Томар: карта