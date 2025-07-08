Амеланд у Нідерландах – це острів з нескінченним золотистим узбережжям, красивим маяком і приголомшливими краєвидами, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Куди в Європі поїхати на прохолодний відпочинок

Чотири унікальні села на острові пропонують невимушену атмосферу відпочинку. На острові дійсно є все, що потрібно мандрівникам, але дещо залишається незвіданим.

На одному з декількох островів біля материка на туристів чекає досить комфортна температура води для купання – до 21 градуса.



Амеланд / Фото Pexels

Це недооцінене місце для відпочинку ідеально підходить для тих, хто шукає літній, але не надто палючий відпочинок, оскільки типові місця для відпочинку, такі як Португалія, Іспанія, Італія та Франція, страждають від спеки.

Амеланд пропонує можливість відпочинку без стресу, оскільки ви зможете розслаблятися на величезному пляжі під приємним сонячним промінням.

Острів Амеланд на карті

Окрім пляжів, в Амеланді є багато інших цікавих речей, якими можна зайнятися. Мандрівники можуть побродити мальовничими вуличками і дослідити острів. Кожне село на острові має свій шарм.