Шосе було збудовано у 1970-х роках за наказом диктатора Ніколае Чаушеску як стратегічна військова дорога. Тепер це популярна туристична локація, зокрема серед водіїв, пише 24 Канал.

Як потрапити на Трансфегераське шосе?

Мандрівникам, які хочуть побачити Трансфегерешан, слід врахувати, що шосе відкрите всього кілька місяців на рік, здебільшого влітку.

У 2025 році Трансфегераське шосе відкрите з 5 червня і ним можна буде безпечно пересуватися по всій довжині. Рух дозволено навіть на високогірній ділянці, між Bâlea Cascadă (повіт Сибіу) та Piscul Negru (повіт Арджеш), з 07:00 до 21:00.



Трансфегераське шосе / Фото transfagarasan.travel

У разі несприятливих погодних умов дорога буде тимчасово закрита до безпечного відновлення руху. Влітку погода на Трансфегераському шосе зазвичай приємна – від 15 до 25 градусів тепла.

Що побачити на шосе?

Окрім дивовижних пейзажів, вздовж шосе розкидано багато туристичних об'єктів, найпопулярніші з яких – озеро Балеа, цитадель Поєнарі, гребля Відрару, монастир Куртя-де-Арджеш та численні інженерні пам'ятники.



На шосе можна зустріти ведмедів / Фото transfagarasan.travel

У напрямку до Сибіу ми варто відвідати тематичні парки "Глиняний замок Долини фей", The Story of the Calendar та "Парк Брамбура", кожен з яких має свій неповторний шарм.

Також на шосе високі шанси зустріти ведмедів. З квітня, ведмеді починають виходити з барлогів і деякі з них спускаються до дороги, особливо в районі озера Відрару.

Трансфагараш на карті