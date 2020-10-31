10 найкрасивіших доріг світу, які варто внести в маршрут подорожі: мальовничі фото
Якщо ви подорожуєте на авто – обирайте дороги, які вразять своєю мальовничістю. У світі існує безліч трас, які пролягають крізь небезпечні серпантини й піщані дюни, вони стають частиною гарного пейзажу, який відкривається кожному, хто наважився там проїхати.
Travel24 підготував для вас добірку найгарніших доріг світу.
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Атлантична дорога, Норвегія
Вона простягається на 8 кілометрів і споруджена спеціально для туристів. 12 мостів, що з'єднують острівці вздовж північного узбережжя Атлантики, це маршрут для насолоди красою природи, свіжим вітром, відчуттям свободи, і водночас страху.
Атлантична дорога / mapme.club
Dadès Gorges, Марокко
Ця дорога в Атлаських горах Марокко відома своїми крутими поворотами, неперевершеними краєвидами та смертельною небезпекою.
Dadès Gorges / ru.freepik.com
Перевал Стельвіо, Італія
Це найбільш звивиста дорога в Європі – вона налічує 48 "шпильок", в деяких місцях дорога стає надзвичайно вузькою. Вона тягнеться зигзагом майже на 1,5 кілометри, а далі йде 275 метрів більш пологого спуску з безліччю вигинів.
Перевал Стельвіо / lookmytrips.com
Трансфегераське шосе, Румунія
Це гірське шосе в Карпатах, яке з'єднує румунські області Валахію і Трансільванію та проходить через гірський масив Фагараш.
Трансфегераське шосе / chernivtsi-tours.com.ua
Флорида-Кіс, США
Міст, що простягається на сім миль – одне з найбільш популярних місць на островах Флориди. Це унікальний шедевр інженерної думки.
Флорида-Кіс / 4rev.ru
Дорога тролів, Норвегія
Ця дорога лежить серед гірських вершин в норвезькому регіоні Вестланн, і є однією з найпопулярніших визначних пам'яток південного заходу країни. Вузька траса довжиною 106 кілометрів – зразок інженерного мистецтва: серпантин налічує 11 крутих поворотів. На деяких ділянках ширина дороги не перевищує 3,3 метра.
Дорога тролів / kuku.travel
Коль де Турині, Франція
Вона пролягає через альпійський перевал на півдні Франції, на висоті приблизно 1,2 кілометра над рівнем моря і входить до числа доріг, що використовуються для щорічного ралі в Монте-Карло.
Коль де Турині / turist.delfi.ee
Дорога вздовж Тяньмень, Китай
Це шосе має назву Big Gate Road, але в народі його називають просто – Дорога в небеса. Дорога бере свій початок у 200 метрах над рівнем моря і підіймається на 1300 метрів. Її також називають дорогою 99 поворотів.
Дорога вздовж Тяньмень / ru.freepik.com
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Лос Коралес, Чилі
Ця дорога з'єднує 2 країни Південної Америки – Чилі та Аргентину. Вона проходить по надзвичайно крутому схилу і має безліч крутих поворотів, завдяки чому вважається однією з найскладніших у світі.
Лос Коралес / vokrugsveta.ua
Тунель Голіань, Китай
Одна з найбільш незвичайних доріг світу знаходиться високо в горах провінції Хенань. Він прокладений в гірській породі і являє собою гарну печеру довжиною більше кілометра.
Тунель Голіань / tyzhden.ua
Внесіть ці дороги у свій маршрут!
Джерело: 24 канал
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