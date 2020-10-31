Якщо ви подорожуєте на авто – обирайте дороги, які вразять своєю мальовничістю. У світі існує безліч трас, які пролягають крізь небезпечні серпантини й піщані дюни, вони стають частиною гарного пейзажу, який відкривається кожному, хто наважився там проїхати.

Travel24 підготував для вас добірку найгарніших доріг світу.

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Атлантична дорога, Норвегія

Вона простягається на 8 кілометрів і споруджена спеціально для туристів. 12 мостів, що з'єднують острівці вздовж північного узбережжя Атлантики, це маршрут для насолоди красою природи, свіжим вітром, відчуттям свободи, і водночас страху.



Атлантична дорога / mapme.club

Dadès Gorges, Марокко

Ця дорога в Атлаських горах Марокко відома своїми крутими поворотами, неперевершеними краєвидами та смертельною небезпекою.



Dadès Gorges / ru.freepik.com

Перевал Стельвіо, Італія

Це найбільш звивиста дорога в Європі – вона налічує 48 "шпильок", в деяких місцях дорога стає надзвичайно вузькою. Вона тягнеться зигзагом майже на 1,5 кілометри, а далі йде 275 метрів більш пологого спуску з безліччю вигинів.



Перевал Стельвіо / lookmytrips.com

Трансфегераське шосе, Румунія

Це гірське шосе в Карпатах, яке з'єднує румунські області Валахію і Трансільванію та проходить через гірський масив Фагараш.



Трансфегераське шосе / chernivtsi-tours.com.ua

Флорида-Кіс, США

Міст, що простягається на сім миль – одне з найбільш популярних місць на островах Флориди. Це унікальний шедевр інженерної думки.



Флорида-Кіс / 4rev.ru

Дорога тролів, Норвегія

Ця дорога лежить серед гірських вершин в норвезькому регіоні Вестланн, і є однією з найпопулярніших визначних пам'яток південного заходу країни. Вузька траса довжиною 106 кілометрів – зразок інженерного мистецтва: серпантин налічує 11 крутих поворотів. На деяких ділянках ширина дороги не перевищує 3,3 метра.



Дорога тролів / kuku.travel

Коль де Турині, Франція

Вона пролягає через альпійський перевал на півдні Франції, на висоті приблизно 1,2 кілометра над рівнем моря і входить до числа доріг, що використовуються для щорічного ралі в Монте-Карло.



Коль де Турині / turist.delfi.ee

Дорога вздовж Тяньмень, Китай

Це шосе має назву Big Gate Road, але в народі його називають просто – Дорога в небеса. Дорога бере свій початок у 200 метрах над рівнем моря і підіймається на 1300 метрів. Її також називають дорогою 99 поворотів.



Дорога вздовж Тяньмень / ru.freepik.com

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Лос Коралес, Чилі

Ця дорога з'єднує 2 країни Південної Америки – Чилі та Аргентину. Вона проходить по надзвичайно крутому схилу і має безліч крутих поворотів, завдяки чому вважається однією з найскладніших у світі.



Лос Коралес / vokrugsveta.ua

Тунель Голіань, Китай

Одна з найбільш незвичайних доріг світу знаходиться високо в горах провінції Хенань. Він прокладений в гірській породі і являє собою гарну печеру довжиною більше кілометра.



Тунель Голіань / tyzhden.ua

Внесіть ці дороги у свій маршрут!