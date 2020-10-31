Если вы путешествуете на авто – выбирайте дороги, которые поразят своей живописностью. В мире существует множество трасс, пролегающих через опасные серпантины и песчаные дюны, они становятся частью красивого пейзажа, который открывается каждому, кто решился там проехать.

Travel24 подготовил для вас подборку самых красивых дорог мира.

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Атлантическая дорога, Норвегия

Она простирается на 8 километров и построена специально для туристов. 12 мостов, соединяющих островки вдоль северного побережья Атлантики, это маршрут для наслаждения красотой природы, свежим ветром, ощущением свободы, и одновременно страха.



Атлантическая дорога / mapme.club

Dadès Gorges, Марокко

Эта дорога в Атласских горах Марокко известна своими крутыми поворотами, непревзойденными видами и смертельной опасностью.



Dadès Gorges / ru.freepik.com

Перевал Стельвио, Италия

Это наиболее извилистая дорога в Европе – она насчитывает 48 "шпилек", в некоторых местах дорога становится чрезвычайно узкой. Она тянется зигзагом почти на 1,5 километра, а дальше идет 275 метров более пологого спуска с множеством изгибов.



Перевал Стельвио / lookmytrips.com

Трансфегераское шоссе, Румыния

Это горное шоссе в Карпатах, которое соединяет румынские области Валахию и Трансильванию и проходит через горный массив Фагараш.



Трансфегераское шоссе / chernivtsi-tours.com.ua

Флорида-Кис, США

Мост, который простирается на семь миль – одно из самых популярных мест на островах Флориды. Это уникальный шедевр инженерной мысли.



Флорида-Кис / 4rev.ru

Дорога троллей, Норвегия

Эта дорога лежит среди горных вершин в норвежском регионе Вестланна, и является одной из самых популярных достопримечательностей юго-запада страны. Узкая трасса длиной 106 километров – образец инженерного искусства: серпантин насчитывает 11 крутых поворотов. На некоторых участках ширина дороги не превышает 3,3 метра.



Дорога троллей / kuku.travel

Коль де Турине, Франция

Она пролегает через альпийский перевал на юге Франции, на высоте примерно 1,2 километра над уровнем моря и входит в число дорог, используемых для ежегодного ралли в Монте-Карло.



Коль де Турине / turist.delfi.ee

Дорога вдоль Тяньмень, Китай

Это шоссе называется Big Gate Road, но в народе его называют просто – Дорога в небеса. Дорога берет свое начало в 200 метрах над уровнем моря и поднимается на 1300 метров. Ее также называют дорогой 99 поворотов.



Дорога вдоль Тяньмень / ru.freepik.com

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Лос Коралес, Чили

Эта дорога соединяет 2 страны Южной Америки – Чили и Аргентину. Она проходит по чрезвычайно крутому склону и имеет множество крутых поворотов, благодаря чему считается одной из самых сложных в мире.



Лос Коралес / vokrugsveta.ua

Тоннель Голиань, Китай

Одна из самых необычных дорог мира находится высоко в горах провинции Хэнань. Он проложен в горной породе и представляет собой хорошую пещеру длиной более километра.



Тоннель Голиань / tyzhden.ua

Внесите эти дороги в свой маршрут!