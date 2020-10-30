Мир полон загадочных памятников, созданных древними мастерами. Эти места были тщательно изучены учеными, историками и археологами, но некоторые из них настолько непонятны, что до сих пор не ясно зачем они были построены и для какой цели.

Travel24 собрал для вас самые загадочные объекты мира, которые до сих пор является загадкой.

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Стоунхендж, Англия

Неолитические люди, которые построили памятник, не оставили никакой письменности, поэтому ученые могут базировать свои теории только основываясь на сегодняшних строениях и анализируя их. Это привело к такому предположению, что его создали иностранцы, или что он был построен высокоразвитым обществом технологически продвинутых суперлюдей. Отбросив все безумие, общее объяснение гласит, что Стоунхендж служил памятником близ захоронений. Подтверждением служат найденные рядом несколько сотен могильных холмов.



Стоунхендж / sciencedebate.com

Подводные пирамиды Йонагуни, Япония

Памятники из огромных каменных платформ и столбов, расположенных под водой на глубине от 5 до 40 метров, были обнаружены в 1986 году. Главная из этих сооружений имеет вид пирамиды. Недалеко от нее находится большая площадь с лестницей, похожая на стадион со зрительскими трибунами. В научной среде ведутся споры: многие считают, что лежащие на дне океана образования имеют исключительно природное происхождение, другие же считают, что не обошлось без человека. Потоки в этой области довольно опасны, но это не помешало монументу стать одним из самых популярных мест для ныряния во всей Японии.



Подводные пирамиды Йонагуни / pikabu.ru

Нураги Сардинии, Италия

Конические сооружения, напоминающие огромные ульи высотой до 20 метров, появились в Сардинии в конце II тысячелетия до нашей эры, до прихода римлян. Башни построены без фундамента, с наложенных друг на друга каменных блоков, не скреплены никаким раствором и держатся только путем собственного веса. Назначение нураг неизвестно. Характерно, что археологи не раз находили при раскопках миниатюрные модели этих башен из бронзы.



Нураги Сардинии / vsviti.com.ua

Гозекский круг, Германия

Одно из самых таинственных мест в Германии – Гозекский круг, памятник, сделанный из земли, гравия, и деревянных палисадов, который считается самым ранним примером примитивной "солнечной обсерватории". Круг состоит из ряда круглых канав, окруженных стенами изгороди (которые были восстановлены). Считается, что памятник был построен примерно в 4900 году до нашей эры неолитическими народами.



Гозекский круг / tour2go.ru

Коралловый замок, США, штат Флорида

Эту причудливую структуру в течение 28 лет самостоятельно построил латвийский эмигрант Эдвард Линдскалнин в честь утраченной любви. То, как человек маленького роста и телосложения перемещал в пространстве огромные блоки, остается загадкой.



Коралловый замок / cattur.ru

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Саксайуаман – древняя крепость больших Инков

Недалеко от известного города Мачу-Пикчу находится Саксайуаман, странный комплекс из каменных стен. Ряд стен был собран из массивных 200 тонных блоков скалы и известняка, и они устроены в зигзагообразной форме вдоль склона. Длинные блоки составляют примерно 1000 футов в длину, и каждый составляет приблизительно пятнадцать футов в высоту. Памятник в удивительно хорошем состоянии для его возраста, особенно рассматривая склонность области к землетрясениям. Под крепостью были найдены катакомбы, скорее всего ведущие к другим структурам столицы Инков – города Куско.



Саксайуаман / taboo.su