На Земле есть множество райских уголков, утопающих в зелени и манящих замечательными пляжами. Но есть и места, которые стоит обходить во время путешествия. Именно к ним относятся наиболее опасные острова мира.

Travel24 расскажет вам о 5 таких островах.

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Повелья, Італия

Остров находится в лагуне Венеции. В Римскую империю был местом отсылки больных чумой. На остров завозили несколько тысяч человек и со временем он превратился в огромное кладбище.

Есть данные, что в 1922 году здесь была построена больница для психически больных, однако попадали туда не только больные, но порой и совершенно здоровы. Пациенты больницы становились объектами страшных экспериментов, вплоть до лоботомии.



Остров Повелья / pikabu.ru

Змеиный, Бразилия

Экзотический остров мог бы стать прекрасным местом для уставших от зимних холодов туристов, и радовал бы гостей жаркой солнечной погодой и пляжами. Однако именно здесь водятся самые опасные виды ядовитых списоголовых змей, например, Golden Lancehead, яд которой вызывает стремительное отмирание тканей.



Змеиный остров / open.az

Бикини, Маршалловы острова

Атолл является одним из самых опасных островов в мире по двум причинам: огромное количество акул и высокий уровень радиации. В период с 1946 по 1958 год здесь проводились десятки испытаний ядерного оружия, в ходе которых остров был разрушен едва не до основания. Несмотря на это, уже через 10 лет острова были объявлены "безопасными" и их начали заселять. Однако, через несколько лет выяснилось, что с заселением немного поторопились, поскольку уровень радиации все еще превышает норму в несколько раз.



Атолл Бикини / uk.wikipedia.org

Рамри, Мьянма

Своей "славой" он обязан огромной популяции кровожадных гребнистых крокодилов. Во время Второй мировой войны, в 1945 году английские войска оттеснили порядка тысячи японских пехотинцев в болота. Японцы попытались скрыться, но большинству из них так и не удалось вернуться из смертельно опасных болот. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая массовая атака крокодилов на людей.



Гребнистый крокодил на острове Рамри / was.media

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Саба в Карибском море

Туристы, которые смотрят на фото этого острова, никак не могут догадаться, почему он считается одним из самых опасных островов. Дело в том, что все фотографируют в основном наветренную сторону острова, которая похожа на тропический рай. Однако стоит лишь взглянуть на подветренную (западную) его сторону, где из растительности только кактусы и засохшие кустарники, как сразу все станет понятно. Здесь бушуют наиболее разрушительные ветры в регионе, которые уничтожают все на своем пути. Местной достопримечательностью считается один из самых опасных аэропортов в мире.



Остров Саба / divingholidays.nl

Остерегайтесь этих мест!