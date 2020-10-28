На Землі є безліч райських куточків, що потопають у зелені й ваблять чудовими пляжами. Але є й місця, які варто оминати під час подорожі. Саме до них відносяться найбільш небезпечні острови світу.

Travel24 розповість вам про 5 таких островів.

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Повеглія, Італія

Острів знаходиться в лагуні Венеції. В Римську імперію був місцем заслання хворих чумою. На острів завозили кілька тисяч людей і з часом він перетворився на величезний цвинтар.

Є дані, що в 1922 році тут була побудована лікарня для психічно хворих, проте потрапляли туди не тільки хворі, але деколи й абсолютно здорові. Пацієнти лікарні ставали об'єктами страшних експериментів, аж до лоботомії, що виробляється найпримітивнішими інструментами.



Острів Повеглія / pikabu.ru

Зміїний, Бразилія

Екзотичний острів міг би стати чудовим місцем для втомлених від зимових холодів туристів, й радував би гостей жаркою сонячною погодою і пляжами. Однак саме тут водяться найнебезпечніші види отруйних списоголових змій, наприклад, Golden Lancehead, отрута якої викликає стрімке відмирання тканин.



Зміїний острів / open.az

Бікіні, Маршалові острови

Атол є одним з найбільш небезпечних островів у світі з двох причин: величезна кількість акул і високий рівень радіації. У період з 1946 по 1958 рік тут проводилися десятки випробувань ядерної зброї, в ході яких острів було зруйновано ледь не дощенту. Попри це, вже через 10 років острови було оголошено "безпечними" і їх почали заселяти. Однак, ще через кілька років з'ясувалося, що з заселенням трохи поквапилися, оскільки рівень радіації все ще перевищує норму в кілька разів.



Атол Бікіні / uk.wikipedia.org

Рамрі, М'янма

Своєю "славою" він зобов'язаний величезній популяції кровожерливих гребенястих крокодилів. Під час Другої світової війни, у 1945 році англійські війська відтіснили близько тисячі японських піхотинців в болота. Японці спробували сховатися, але більшості з них так і не вдалося повернутися зі смертельно небезпечних боліт. Цей факт занесений в Книгу рекордів Гіннеса як наймасовіша атака крокодилів на людей.



Гребенястий крокодил на острові Рамрі / was.media

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Саба в Карибському морі

Туристи, що дивляться на фото цього острова, ніяк не можуть здогадатися, чому він вважається одним з найнебезпечніших островів. Річ у тому, що всі фотографують в основному навітряну сторону острова, яка схожа на тропічний рай. Однак варто лише поглянути на підвітряний (західний) його бік, де з рослинності тільки кактуси й засохлі чагарники, як відразу все стане зрозуміло. Тут вирують найбільш руйнівні вітри в регіоні, які знищують все на своєму шляху. Місцевою визначною пам'яткою вважається один з найнебезпечніших аеропортів у світі.



Острів Саба / divingholidays.nl

Остерігайтеся цих місцин!