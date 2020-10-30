Світ сповнений загадкових пам'яток, які створені древніми майстрами. Ці місця були ретельно вивчені вченими, істориками та археологами, але деякі з них настільки незрозумілі, що досі не ясно навіщо вони були побудовані та задля якої мети.

Travel24 зібрав для вас найзагадковіші об’єкти світу, які дотепер є загадкою.

Читайте також: Найбільш небезпечні острови планети, яких варто остерігатися

Стоунхендж, Англія

Неолітичні люди, які побудували пам'ятник, не залишили ніякої писемності, тому вчені можуть базувати свої теорії тільки ґрунтуючись на нинішній будові й аналізуючи її. Це призвело до такого припущення, що його створили іноземці, або що він був побудований високорозвиненим суспільством технологічно просунутих суперлюдей. Відкинувши всі божевілля, загальне пояснення свідчить, що Стоунхендж служив пам'ятником поблизу поховань. Підтвердженням служать знайдені поруч кілька сотень могильних пагорбів.



Стоунхендж / sciencedebate.com

Підводні піраміди Йонагуні, Японія

Монументи з величезних кам'яних платформ і стовпів, розташованих під водою на глибині від 5 до 40 метрів, були виявлені в 1986 році. Головна з цих споруд має вигляд піраміди. Недалеко від неї знаходиться велика площа зі сходами, схожа на стадіон з глядацькими трибунами. У науковому середовищі ведуться суперечки: багато хто вважає, що лежачі на дні океану утворення мають винятково природне походження, інші ж вважають, що не обійшлося без людини. Потоки в цій області досить небезпечні, але це не завадило монументу стати одним з найпопулярніших місць для пірнання у всій Японії.



Підводні піраміди Йонагуні / pikabu.ru

Нураги Сардинії, Італія

Напівконічні споруди, що нагадують величезні вулики висотою до 20 метрів, з'явилися в Сардинії в кінці II тисячоліття до нашої ери, до приходу римлян. Вежі побудовані без фундаменту, з накладених один на одного кам'яних блоків, що не скріплені ніяким розчином і тримаються тільки шляхом власної ваги. Призначення нурагів невідоме. Характерно, що археологи не раз виявляли при розкопках мініатюрні моделі цих веж з бронзи.



Нураги Сардинії / vsviti.com.ua

Гозекське коло, Німеччина

Одна з найбільш таємничих місць у Німеччині – Гозекське коло, пам'ятник, зроблений із землі, гравію, і дерев'яних палісадів, який вважається найбільш раннім прикладом примітивної "сонячної обсерваторії". Круг складається з ряду круглих канав, оточених стінами палісаду (які були відновлені). Вважається, що пам'ятник був побудований приблизно в 4900 році до нашої ери неолітичними народами.



Гозекське коло / tour2go.ru

Кораловий замок, США, штат Флорида

Цю химерну структуру протягом 28 років самостійно побудував латвійський емігрант Едвард Ліндскалнін на честь втраченого кохання. Те, як людина маленького зросту і статури переміщувала в просторі величезні блоки, залишається загадкою.



Кораловий замок / cattur.ru

​Цікаво: 6 красивих покинутих місць планети, які варто відвідати: дивовижні фото

Саксайуаман – стародавня фортеця великих Інків

Недалеко від відомого міста Мачу-Пікчу знаходиться Саксайуаман, дивний комплекс з кам'яних стін. Ряд стін був зібраний з масивних 200 тонних блоків скелі й вапняку, і вони влаштовані в зигзагоподібній формі уздовж схилу. Найдовші блоки складають приблизно 1000 футів в довжину, і кожен складає приблизно п'ятнадцять футів у висоту. Пам'ятник в дивно гарному стані для його віку, особливо розглядаючи схильність області до землетрусів. Під фортецею були знайдені катакомби, що швидше за все ведуть до інших структур столиці Інків – міста Куско.



Саксайуаман / taboo.su