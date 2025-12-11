Зацікавили локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.

Які теплі напрямки будуть найкращі для відпочинку у лютому?

Навіть, якщо вам подобаються прохолодні ранки та трохи снігу, важко відмовитися від мрії про сонячну відпустку під час зими. Можна поїхати на сімейний відпочинок або просто втекти від холоду у більш теплі краї. Серед найцікавіших напрямків для лютого є:

Агадір, Марокко – середня температура 21 градус, золоті пляжі, серфінг, історичні руїни та різноманітні ринки;

– середня температура 21 градус, золоті пляжі, серфінг, історичні руїни та різноманітні ринки; Орландо, Флорида – 24 градуси, тематичні парки, відмінний час для відвідування без великих черг;

– 24 градуси, тематичні парки, відмінний час для відвідування без великих черг; Гран-Канарія, Іспанія – 21 градус, понад 80 пляжів, піші прогулянки, екскурсії на човні;

– 21 градус, понад 80 пляжів, піші прогулянки, екскурсії на човні; Кабо-Верде – 25 градусів, теплі острови з білими пляжами, серфінг та карнавал у лютому;

– 25 градусів, теплі острови з білими пляжами, серфінг та карнавал у лютому; Мальта – 16–20 градусів, стародавні цитаделі, мало туристів, бюджетні рейси;

– 16–20 градусів, стародавні цитаделі, мало туристів, бюджетні рейси; Кейптаун, Південна Африка – 27 градусів, сухий сезон, мистецькі фестивалі та карнавали;

– 27 градусів, сухий сезон, мистецькі фестивалі та карнавали; Дубай, ОАЕ – 26 градусів, комфортна погода, пустельне сафарі, аквапарки та розкішні курорти;

– 26 градусів, комфортна погода, пустельне сафарі, аквапарки та розкішні курорти; Гамбія – 32 градуси, пляжі, савани та доступність для туристів;

– 32 градуси, пляжі, савани та доступність для туристів; Валенсія, Іспанія – 16 градусів, м'який клімат, пляжі та цікаві активності для сімей.

Де відпочивати біля моря у лютому / фото Canva

Також на платформі Reddit туристи поділилися своїм досвідом відпочинку на Фуертевентурі: вони провели там тиждень у лютому, відзначили комфортну теплу температуру, яка дозволяла купатися щодня, і радять брати в оренду автомобіль, щоб щодня досліджувати нові пляжі залежно від напрямку вітру.

Фуертевентура вважається найсонячнішим і найтеплішим островом Канарських островів у зимовий період. Або ж, радять звернути увагу на Канарські острови, а також острови Індійського океану: Сейшели, Маврикій і Реюньйон.

