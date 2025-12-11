Зацікавили локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.
Навіть, якщо вам подобаються прохолодні ранки та трохи снігу, важко відмовитися від мрії про сонячну відпустку під час зими. Можна поїхати на сімейний відпочинок або просто втекти від холоду у більш теплі краї. Серед найцікавіших напрямків для лютого є:
- Агадір, Марокко – середня температура 21 градус, золоті пляжі, серфінг, історичні руїни та різноманітні ринки;
- Орландо, Флорида – 24 градуси, тематичні парки, відмінний час для відвідування без великих черг;
- Гран-Канарія, Іспанія – 21 градус, понад 80 пляжів, піші прогулянки, екскурсії на човні;
- Кабо-Верде – 25 градусів, теплі острови з білими пляжами, серфінг та карнавал у лютому;
- Мальта – 16–20 градусів, стародавні цитаделі, мало туристів, бюджетні рейси;
- Кейптаун, Південна Африка – 27 градусів, сухий сезон, мистецькі фестивалі та карнавали;
- Дубай, ОАЕ – 26 градусів, комфортна погода, пустельне сафарі, аквапарки та розкішні курорти;
- Гамбія – 32 градуси, пляжі, савани та доступність для туристів;
- Валенсія, Іспанія – 16 градусів, м'який клімат, пляжі та цікаві активності для сімей.
Де відпочивати біля моря у лютому / фото Canva
Також на платформі Reddit туристи поділилися своїм досвідом відпочинку на Фуертевентурі: вони провели там тиждень у лютому, відзначили комфортну теплу температуру, яка дозволяла купатися щодня, і радять брати в оренду автомобіль, щоб щодня досліджувати нові пляжі залежно від напрямку вітру.
Фуертевентура вважається найсонячнішим і найтеплішим островом Канарських островів у зимовий період. Або ж, радять звернути увагу на Канарські острови, а також острови Індійського океану: Сейшели, Маврикій і Реюньйон.
Куди планувати подорож у 2026 році?
Ми вже детально розповідали про топ країн для подорожей у 2026 році. Наприклад, Японія відома своїм бурхливим нічним життям у Токіо та старовинною спадщиною Кіото, а Окінава – це острівний рай з блакитними водами, білим піском та джунглями Іріомоте.
Також є місця, де хоче відпочивати весь світ! Як от, Ліхтенштейн, що приваблює казковими гірськими пейзажами, а Франкфурт, як нова альтернатива популярним німецьким містам, а також озера Сент-Ендрюс у Кенті, відомі своїми бірюзовими водами та активним відпочинком.