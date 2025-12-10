Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Які плюси та мінуси відпочинка на Мальті?

Мальта вже давно входить до списку найкращих напрямків для зимової відпустки: доступні ціни й тепліші температури, ніж у більшості європейських країн. Попри непередбачувану погоду в грудні, зимовий відпочинок тут залишається популярним. Але кожен відпочинок має свої плюси та мінуси:

Погода

Кінець листопада та грудень на Мальті – це поєднання сонця, дощів, сильного вітру та веселок. Температура тримається на рівні + 17 – 20 градусів, тому тут все ж тепліше, ніж у країнах Півночі Європи.

Засмагання

Засмагати можна, але лише коли дозволяє погода: вітер і короткі дощі можуть завадити комфортному відпочинку на лежаку.

Басейни

У відкритих басейнах взимку вода залишається холодною, приблизно + 15 градусів, тому плавання під відкритим небом навряд чи буде приємним. Натомість критий басейн із підігрівом і гідромасажні ванни – це чудова альтернатива.

Пляжі

Пляжі біля курортів часто кам'яні, а вода прохолодна, тому зимовий пляжний відпочинок не схожий на літній.

Туристичні локації

Взимку на популярних об'єктах, зокрема у Popeye Village, туристів значно менше. Це дозволяє спокійно гуляти та оглядати локації, не стикаючись з натовпами.

Харчування

У готелях та ресторанах атмосфера взимку спокійніша: менше черг, більше вільних місць та можливість неквапливо поїсти.

Ціни

У низький сезон ціни на житло й розваги зменшуються. Вхід до Popeye Village коштує зовсім небагато, а проживання у просторому номері з балконом у готелях доступніше, ніж у високий сезон.

Відпочинок на Мальтах / фото TripAdvisor

Але, якщо виглянути за межі гарних пляжів та готелів, все не так гарно. На платформі Guora користувачі поділилися своїми враженнями від відпочинку на Мальті. Вони зазначають, що плюси тут не надто численні.

Cаме місто дезорганізоване, брудне і хаотичне. Люди на вулицях часто неуважні, рухаються повільно, особливо пішоходи, і не визнають інших учасників дорожнього руху. Хороші манери та добру волю можуть просто не оцінити. Проте дивує велика кількість транспортних засобів, особливо мопедів – приблизно два на кожного жителя. Багато користувачів не розуміють, навіщо гнати на мопеді, коли все знаходиться в пішій доступності.

